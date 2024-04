Jess Thorup lässt sich vor Union-Spiel nicht in die Karten schauen

Vor dem Heimspiel gegen Union Berlin ist die Personalnot beim FC Augsburg groß. Wer am Ende auf dem Platz stehen soll, lässt auch Trainer Jess Thorup offen.

Noch sechs Spiele verbleiben in dieser Bundesliga-Saison und der FC Augsburg hat nach wie vor die Chance, sich fürs internationale Geschäft zu qualifizieren. Nur sechs Punkte trennen die Mannschaft von Jess Thorup vom sicheren sechsten Tabellenplatz. Doch zuletzt hatte der Däne andere Sorgen und musste bei der 1:3-Auswärtsniederlage gegen die TSG Hoffenheim auf zahlreiche Spieler verzichten. Neben den Außenverteidigern Iago (Fußprellung), Kevin Mbabu (Adduktoren und Knie) und Robert Gumny (Kreuzbandriss) fehlten auch Elvis Rexhbecaj (Mittelfußbruch), Fredrik Jensen (Wade) und Niklas Dorsch (Fersenprellung). Zudem musste Kristijan Jakic früh verletzt ausgewechselt werden. Wer letztendlich am Freitagabend gegen Union Berlin (20.30 Uhr/DAZN) auf dem Platz stehen soll, ist bisher noch unklar. Auf der Pressekonferenz vor dem Heimspiel sagte FCA-Trainer Jess Thorup...

... zum Personal und den Verletzungssorgen

"Wir müssen sicher auf Gumny, Rexhbecaj und Dorsch verzichten. Darüber hinaus sind ein paar Spieler angeschlagen, dort ist aber noch nicht abzusehen, wer fehlen wird und wer spielen kann. Aber wir werden versuchen, die Spieler für den Kader fit zu machen. Weiter werde ich heute nichts über das Personal sagen. Das ist diesmal mein Geheimnis vor dem Spiel."

... Niederlage gegen die TSG Hoffenheim

"Ich habe viel gelesen nach dem Spiel, oft ging es dabei um unser System. Dabei war das gar nicht entscheidend. Wir standen am Anfang kompakt und wollten schnell umschalten, aber plötzlich lagen wir 0:2 hinten. Dann habe ich die Formation geändert, um mehr Druck auf den Gegner auszuüben. Aber für mich ging es nicht ums System an sich. Bei den Gegentoren haben wir individuelle Fehler gemacht, das lag nicht am System. Ich möchte flexibel bleiben bei der Aufstellung. Wenn es möglich ist, dann werden wir am Freitag unsere normale Formation spielen. Aber wir müssen schauen, wer dann verfügbar ist. Ich werde versuchen, die beste Mannschaft auf den Platz zu stellen."

... zum Gegner Union Berlin

"Union ist ein Gegner, der es in letzter Zeit gut gemacht hat. Sie spielen sehr kämpferisch und führen viele Zweikämpfe, aber sie haben auch schnelle Spieler und versuchen schnell umzuschalten. Das müssen wir bestmöglich verteidigen und sie mit unseren Stärken schlagen."

... zu Kristijan Jakic, der gegen Hoffenheim verletzt ausgewechselt wurde

"Jakic hat es super gemacht in den vergangenen Monaten. Er ist ein wichtiges Fundament in unserer Mannschaft. Aber auch Tim Breithaupt hat toll gespielt, als er eingewechselt wurde. Das hat er sich hart erarbeitet. Aber klar, Jakic war in den letzten Spielen sehr wichtig für uns."

Lesen Sie dazu auch

... zum Restprogramm und der Tabellensituation

"Auf dem Papier wird es am Ende schwieriger, aber darum geht es für mich nicht. Unser Fokus liegt nur auf Union Berlin – am Freitag wollen wir drei Punkte holen. Wir kennen unser Restprogramm, aber das spielt in unseren aktuellen Überlegungen keine Rolle."

... zum Ablauf der kurzen Woche

"Ich habe direkt nach dem Spiel am Sonntag mit der Mannschaft gesprochen. In der Nacht habe ich mir das Spiel angeschaut. Am Tag danach haben wir mit jedem Spieler einzeln gesprochen und dann die Partie abgehakt. Unter der Woche habe ich versucht, mich zu erholen, aber es war eine kurze Woche, in der es viel auch um Vorbereitung ging. Aber nach einer Niederlage ist es vielleicht gar nicht schlecht, dass das nächste Spiel so schnell kommt. Jetzt freue ich mich auf das Flutlichtspiel am Freitagabend vor unseren Fans."