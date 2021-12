Der FCA in der Einzelkritik: Bestnote für den Fels in der Abwehr

Plus Beim hart erkämpften Unentschieden überzeugt einmal mehr Innenverteidiger Reece Oxford. Diese Noten verdienen sich die Spieler des FC Augsburg.

Nach dem Auswärtserfolg beim 1. FC Köln wollte der FC Augsburg im Heimspiel gegen RB Leipzig nachlegen. Gelungen ist dem Fußball-Bundesligisten das im Mittwochabendspiel mit einer Punkteteilung. Beim 1:1 (0:1) zeigte sich die Mannschaft von Trainer Markus Weinzierl engagiert und glich spielerische Unterlegenheit durch Einsatz und Leidenschaft aus . Die FCA-Profis in der Bewertung.