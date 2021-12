Weinzierl wechselt zweimal: Mit dieser Elf tritt der FCA gegen Leipzig an

Gegen RB Leipzig muss FCA-Trainer Markus Weinzierl die Startelf erneut umbauen. Wer spielt - und wer nicht.

Innerhalb von vier Tagen hat der FC Augsburg die Chance, in der Tabelle noch einen ordentlichen Sprung zu machen: Beim heutigen Heimspiel gegen RB Leipzig (20.30 Uhr, Sky) und bei der Auswärtspartie in Fürth sind sechs Punkte zu vergeben. Angesichts der engen Tabellensituation (nur fünf Punkte trennen den FCA und Leipzig) wäre also viel möglich - wenn der FCA seine Hausaufgaben macht. Ein erster Schritt soll gegen die Sachsen geschehen.

Die Leipziger kommen jedoch mit viel Schwung in die Augsburger Arena: Seit dem Trainerwechsel von Jesse Marsch zu Domenico Tedesco gab es in zwei Spielen zwei Siege - und das gegen durchaus prominente Gegner.

Einem 2:1-Sieg gegen Manchester City folgte ein berauschendes 4:1 gegen Borussia Mönchengladbach am vergangenen Wochenende. FCA-Trainer Markus Weinzierl betonte auf der Pressekonferenz vor der Partie, wie groß sein Respekt vor den Sachsen ist: "Sie gehören vom Potential her zu den Top Drei der Liga." Vor allem Christopher Nkunku im Mittelfeld von RB sei ein wichtiger Faktor: "Er ist einer der Ausnahmespieler der Liga, gehört in die Kategorie Haaland und Lewandowski."

FCA-Kapitän Jeffrey Gouweleeuw fehlt gelbgesperrt

Personell musste Weinzierl erneut seine Startelf umbauen: Kapitän Jeffrey Gouweleeuw fehlt wegen der fünften gelben Karte. Nicht zur Verfügung stehen die verletzten Florian Niederlechner, Alfred Finnbogason und Carlos Gruezo. Felix Uduokhai hat seine Muskelprobleme überwunden, fällt aber infolge einer Corona-Infektion aus, weil er sich noch in Quarantäne befindet.

Für Weinzierl ist das dennoch kein Grund, im Duell gegen RB leise Töne anzuschlagen. Dass der FCA auch gegen große Gegner etwas holen kann, war beim 2:1-Heimsieg gegen den FC Bayern München zu sehen. Und warum soll nicht erneut ein Coup gelingen? Weinzierl macht eine einfache Rechnung auf: "Wer Bayern München zu Hause schlägt, traut sich auch zu, was gegen RB Leipzig zu holen."

Dass die Partie zwischen dem FC Augsburg und RB Leipzig nicht frei von Zwischentönen ist, ist auch bekannt. In der Vergangenheit waren sich Fans und Verantwortliche beider Lager nicht unbedingt grün. FCA-Sport-Geschäftsführer Stefan Reuter und RB-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff waren in der Vergangenheit emotionalen Wortgefechten nie abgeneigt. Auch FCA-Präsident Klaus Hofmann zählt zu den schärfsten Kritikern des Modells RB Leipzig.

Augsburgs Jeffrey Gouweleeuw fehlt gelbgesperrt. Foto: Matthias Balk, dpa

Die bisherige Bilanz indes spricht ziemlich eindeutig für RB Leipzig: Von den bisherigen 14 Begegnungen der beiden Mannschaften - vier davon im DFB-Pokal, der Rest in der Bundesliga - gewann Leipzig acht, der FCA drei. Wobei der einzige Sieg in der Bundesliga schon eine Weile zurück liegt: Am 19. September 2017 gab es in Augsburg einen 1:0-Sieg für den FCA. Die letzten sechs Begegnungen gewann Leipzig allesamt.

Bei der Aufstellung gegen Leipzig erfüllte sich der Wunsch von Weinzierl auf einen Einsatz von Andi Zeqiri nicht: Der Schweizer fällt weiterhin aus. Neu in der Mannschaft sind Raphael Framberger (für Gouweleeuw) und Fredrik Jensen (für Daniel Caligiuri).

Die Aufstellung des FC Augsburg für das Heimspiel gegen RB Leipzig:

Gikiewicz – Framberger, Gumny, Oxford, Iago – Jensen, Moravek, Dorsch, Vargas – Hahn, Gregoritsch

Bank: Koubek, Pedersen, Maier, Cordova, Winther, Sarenren Bazee, Caligiuri, Günther, Salifou