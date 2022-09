FC Augsburg

11:33 Uhr

Der FCA in der Einzelkritik: Kollektive Glanzleistung zwingt Bayern in die Knie

Plus Der FC Augsburg gewinnt gegen den FC Bayern mit 1:0, weil alle Augsburger Spieler an ihre Grenzen gehen und dabei einer überragt.

Von Robert Götz

Rafal Gikiewicz: Der 34-Jährige ist seit Wochen in Bestform und setzte gegen die Bayern noch eine Schippe drauf. In der ersten Hälfte stoppte er zum Einstieg Mané mit einer Spagat-Einlage, die auch in der rhythmischen Sportgymnastik Bestnoten verdient hätte. Danach folgten ein halbes Dutzend Glanzparaden, mit dem Sahnehäubchen in der Nachspielzeit, als er den Kopfball von Torwartkollege Manuel Neuer entschärfte. Aber auch in der Verteidigung der gefährlichen Zone an und vor der Strafraumlinie und seiner Spieleröffnung mit dem Fuß, bei denen er zu Saisonbeginn noch Schwächen offenbarte, gab er sich hochkonzentriert. Note 1,0

