FC Augsburg

17:56 Uhr

Die Zukunft des FCA-Kaders ist ungewiss, Berisha wird zum Spekulationsobjekt

Plus Der FC Augsburg hat den vorzeitigen Klassenerhalt nicht geschafft, die Kaderplanung liegt flach. Spekuliert wird über die Zukunft Berishas.

Von Johannes Graf Artikel anhören Shape

Seine Enttäuschung konnte Stefan Reuter nicht verbergen. Beim VfL Bochum hatte der FC Augsburg die nächste Chance liegen gelassen. Statt den vorzeitigen Klassenerhalt zu feiern, musste Reuter einmal mehr erklären, warum seine Mannschaft die Erwartungen nicht erfüllt hatte. Beeindruckt von der Kulisse im Ruhrstadion glitt den Augsburgern in der zweiten Spielhälfte die Partie aus den Händen. Der Verantwortliche war nicht daran interessiert, irgendetwas an dieser 2:3-Niederlage gegen den VfL Bochum schönzureden. "Das war ein schlechtes Spiel von uns", sagte Reuter. "Das war ein verdienter Sieg für Bochum." Man habe sich in zu viele Zweikämpfe verstrickt, habe schlecht verteidigt und eine eigene Linie vermissen lassen.

34 Punkte nach 32 Spieltagen sind keine berauschende Bilanz. Allein der Schwäche der Mitkonkurrenten, die unterlagen oder nur einen Punkt holten, war zu verdanken, dass die Situation nicht noch bedrohlicher wurde. Vor dem Heimspiel gegen Borussia Dortmund (Sonntag, 17.30 Uhr/DAZN) beträgt der Abstand zum Relegationsplatz vier Zähler. Reuter: "Wir müssen uns straffen und konzentrieren, um gegen Dortmund ein ganz anderes Gesicht zu zeigen."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen