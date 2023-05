Die Situation bleibt für den FCA im Abstiegskampf gefährlich

Plus Einmal mehr vergibt der FC Augsburg einen Matchball im Kampf gegen den Abstieg. Weil die Konkurrenz schwächelt, sind die Auswirkungen überschaubar. Zu sicher sollte sich der FCA aber nicht sein.

Mithilfe eines späten Treffers gestaltete der FC Augsburg das Ergebnis freundlicher. Yeboahs Tor sollte indes nicht dazu dienen, sich die Situation schönzureden. In Bochum legten die Spieler des FCA einen enttäuschenden Auftritt hin. Die Gegentreffer hatten mit Pech zu tun, ermöglicht wurden sie aber durch eigene Fehler zuvor. Zwei Spieltage vor dem Saisonende sollten sich die Augsburger nicht zu sicher sein, erstklassig zu bleiben. Zwar treffen Bochumer, Berliner, Stuttgarter und Hoffenheimer noch in direkten Duellen aufeinander, doch Restzweifel bestehen.

Verantwortlich dafür sind allein die Augsburger. Wenn Spieler und Funktionäre betonen, man habe alles selbst in der Hand, haben sie recht. Dass das selbst bei eigenen Niederlagen so bleibt, zeigt die Abhängigkeit von den Ergebnissen der Mitkonkurrenten. Gegen Schalke, Wolfsburg, Stuttgart oder jetzt Bochum – die Chancen, vorzeitig den Klassenerhalt zu buchen, waren reichlich vorhanden. Eklatant bleibt die Auswärtsschwäche in der Rückrunde. In fremden Stadien fehlt jene defensive Sicherheit, die regelmäßig zu Erfolgen in der eigenen Arena führt.

