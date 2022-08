FC Augsburg

18:27 Uhr

Diese Alternativen hat FCA-Trainer Maaßen in Leverkusen

FCA-Trainer Trainer Enrico Maaßen muss in der Partie gegen Bayer Leverkusen klug taktieren.

Plus Ohne Stammkräfte und weitere Neuzugänge ist das Aufgebot des FC Augsburg begrenzt. Welche Veränderungen Enrico Maaßen in der Partie gegen Bayer Leverkusen vornehmen könnte und wer in dieser Saison das Tor hüten wird.

Von Johannes Graf

Über Rafal Gikiewicz ist in dieser Woche viel gesprochen worden. Auch mit ihm. In einem Gespräch sollen die Verantwortlichen des FC Augsburg nochmals beteuert haben, dass sie im Torwart aus Polen ihre Nummer eins für diese Bundesligasaison sehen. Trainer Enrico Maaßen hatte das schon vor dem Pokalspiel in Lohne verlautbart, doch ein weiterer Vertrauensbeweis war nötig geworden, nachdem sich der FCA um den Mainzer Torwart Finn Dahmen bemüht. Dessen Vertrag läuft im Sommer 2023 aus. Und weil der 24-Jährige bislang keine Verlängerung anstrebt, streckten die Augsburger die Fühler aus.

