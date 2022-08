Torwart Dahmen soll aus Mainz zum FCA kommen

Der FC Augsburg sucht weiterhin einen neuen Torwart und scheint in Mainz in fündig geworden zu sein. Was bedeutet das für die Zukunft von Keeper Rafal Gikiewicz?

Rafal Gikiewicz war sehr ruhig. Fast in sich gekehrt. Ein paar Autogramme schrieb er, zudem machte er das ein oder andere Foto mit jungen Fans. Auf große Gespräche hatte der Torwart des FC Augsburg beim öffentlichen Training am Dienstagnachmittag keine Lust. Die aktuelle Situation setzt dem Polen offenbar zu. An seinen bisherigen Leistungen hatte es Kritik gegeben. Das ging mit dem Testspiel gegen Stade Rennes los, setzte sich in Lohne fort und fand mit dem Freistoßgegentor am Samstag gegen den SC Freiburg seinen Höhepunkt. Eine öffentliche Schuldzuweisung gab es zwar von Seiten des Trainerteams nicht, der Treffer von Vincenzo Grifo war allerdings bei aller Klasse des Freiburger Freistoßschützen vermeidbar.

Vertrag von Torhüter Finn Dahmen bei FSV Mainz 05 endet im Sommer 2023

Für wenig Beruhigung der Situation sorgt, dass der FC Augsburg weiterhin einen neuen Torwart verpflichten möchte. Dieses Ansinnen hatte es schon länger gegeben, so war Interesse an Stefan Ortega vorhanden, der allerdings von Bielefeld zu Manchester City wechselte. Nun haben die Augsburger einen neuen Wunschkandidaten. Wie der Kicker als Erstes berichtete, soll der FCA bereits ein Angebot für den Mainzer Finn Dahmen abgegeben haben, was Informationen unserer Redaktion bestätigen. Die Augsburger haben Interesse an Dahmen und auch bereits Kontakt aufgenommen. Das bestätigte auch Mainz-Manager Christian Heidel der Bild gegenüber, sagte aber auch: „ Augsburg hat sich bei uns gemeldet, aber es wird keinen Wechsel zum FC Augsburg geben.“

Der FSV Mainz 05 würde gerne mit Dahmen verlängern, dessen Vertrag im Sommer 2023 ausläuft. Dahmen aber möchte vorerst nicht verlängern und strebt einen Wechsel an. Die Mainzer dagegen würden ihn wohl erst einmal gerne verleihen. Ein Verkauf käme nur bei einer entsprechenden Ablösesumme zustande, die mehr als fünf Millionen Euro betragen dürfte. Offen dürfte zudem sein, ob der Transfer bis zum Ende der Wechselperiode am 31. August stattfindet oder eventuell auf einen späteren Zeitpunkt verschoben wird. Womöglich wird der 24-Jährige erst in einem Jahr nach Augsburg wechseln, wenn der Vertrag von Gikiewicz ebenfalls endet. Andererseits besteht für die Mainzer jetzt die Möglichkeit, noch Geld mit dem Wechsel zu verdienen. Im Sommer 2023 wäre Dahmen ablösefrei. Mit Gikiewicz, Daniel Klein, Tomas Koubek und Benjamin Leneis haben die Augsburger aktuell vier Torhüter. Koubek würden sie gerne abgegeben, derzeit aber gibt es wohl keine Interessenten für den Tschechen.

Finn Dahmen kommt in Mainz nicht an Robin Zentner vorbei

Dahmen ist in Mainz die Nummer zwei hinter Robin Zentner. Daran wird sich vorerst auch nichts ändern. Der 24-Jährige war 2008 zum FSV gekommen und bestritt bislang fünf Pflichtspiele. Mit der deutschen U21 holte er sich im vergangenen Jahr den EM-Titel, hat aber noch keine große Erfahrung in der Bundesliga. Der Vertrag von Rafal Gikiewicz endet auch im Sommer 2023. Der 34-Jährige hatte im Trainingslager in Scheffau betont, dass "ich keine Angst vor irgendwem habe. Wenn mir die Verantwortlichen sagen, dass ich die Entwicklung der Mannschaft blockiere, dann akzeptiere ich das. Dann packe ich meine Koffer und wechsle den Verein. Wenn ich das Gefühl habe, schlecht zu sein, bin ich der erste, der das sagt. Aber das Gefühl habe ich nicht." An dieser Einschätzung dürfte sich nichts geändert haben. Zumindest nicht bei Gikiewicz.

