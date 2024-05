FC Augsburg

11.05.2024

Eine solide Defensivleistung reicht dem FCA gegen den VfB Stuttgart nicht

Plus Hinten okay, vorne kaum zu sehen: Dem FC Augsburg gelingt gegen Stuttgart kein Tor, darum heißt es: FCA 0, VfB 1. Die Einzelkritik.

Von Robert Götz

Tomas Koubek Würde Tomas Koubek das Spiel gegen den VfB für ein Bewerbungsvideo zusammenschneiden lassen, dann wären einige Szenen dabei, die er verwenden könnte. So lenkte er nach einer halben Stunde den Schuss von Undav zur Ecke, verhinderte nach 51 Minuten das 0:2 durch Führich und rettete kurz vor Schluss zweimal, wenn auch unorthodox. Weglassen würde er wohl, wie er von Leweling (35.) beinahe überrascht wurde und nur mit Glück und dem Pfosten den Ball hielt. Wie er vor dem 0:1 (48.) durch Guirassy vielleicht eine Sekunde zu lange zögerte oder wie er in der 32. Minute bei einer Flanke wieder einmal mit Uduokhai zusammen rasselte. Am Ende war es eine solide Leistung. Note 3,0

Kevin Mbabu Musste gegen den VfB-Senkrechtstarter Chris Führich und später gegen Jamie Leweling jede Sekunde höllisch aufpassen, um die rechte Abwehrseite zu sichern. Das Bild änderte sich auch nach dem Wechsel kaum. Mbabu hatte hinten genug zu tun. Vorn fiel er nur vereinzelt mit seinen weiten Einwürfen auf. Fehlt in Leverkusen nach seiner fünften Gelben Karte. Note 3,5

