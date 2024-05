FC Augsburg

FCA-Torhüter Tomas Koubek will mehr als die Nummer drei sein

Plus Der Vertrag von Tomas Koubek beim FCA läuft Ende Juni aus. Seine Karriere verlief anders als geplant. Seit ein paar Tagen hat sich die Situation für ihn verändert.

Von Robert Götz

Am Mittwoch hatte Tomas Koubek noch einen wichtigen Termin bei einem Spezialisten für Stoßwellentherapie. Routine für den 31-jährigen Torhüter des FC Augsburg. Fast 15 Jahre Dauerbelastung sorgen halt für Wehwehchen. Schulter, Knie und den Ende Dezember operierten Ellenbogen lässt er mit energiereichen Schallwellen behandeln, die Verklebungen lösen und die Selbstheilungskräfte anregen. Koubek will bestens vorbereitet in das letzte Heimspiel in dieser Saison am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) gegen den VfB Stuttgart gehen.

Vor ein paar Tagen schien es noch so, dass er die Saison dort beenden würde, wo er 31 Punktspiele saß. Auf der Bank. Doch dann verletzte sich Stammtorhüter Finn Dahmen und musste am Sprunggelenk operiert werden. Koubek musste innerhalb von Stunden für das Dortmund-Spiel in den Ernstfallmodus umschalten. Er machte mehr richtig als falsch, trotzdem musste er fünf Gegentore hinnehmen. „Mein Einsatz kam sehr kurzfristig. Das ist keine leichte Situation. Vielleicht hat man das beim dritten Gegentor gesehen, dass die Abstimmung nicht ganz passte. Natürlich war es eine falsche Entscheidung von mir bei der Ecke rauszugehen“, sagt er selbstkritisch. Am Ende verhinderte er, oft allein gelassen, sogar ein noch größeres Debakel. „Ich habe aber auch ein paar gute Dortmunder Chancen gehalten. Wichtig ist auch, dass wir als Mannschaft gut verteidigen, dass Schüsse geblockt werden, dass zum Beispiel Marco Reus nicht von der Mittellinie allein auf mich zuläuft“, gibt er zu bedenken.

