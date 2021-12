Einzelkritik: Mit Ruben Vargas kommt offensiver Schwung ins Spiel

Plus Gegen die SpVgg Greuther Fürth zeigt der FC Augsburg über weite Strecke eine enttäuschende Leistung. Nur Ruben Vargas ragt bei einer biederen Vorstellung aus der Mannschaft heraus.

Mit einem Erfolg hätte der FC Augsburg einen großen Schritt aus der Abstiegszone machen können. So aber kommt er im Auswärtsspiel beim abgeschlagenen Tabellenletzten SpVgg Greuther Fürth nicht über ein torloses Untentschieden hinaus. Die Spieler des Fußball-Bundesligisten in der Einzelkritik.