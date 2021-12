0:0 – FCA verpasst Chance in Fürth

Beim Tabellenletzten Greuther Fürth enttäuscht der FC Augsburg. Statt den Aufwärtstrend fortzusetzen, erhält Augsburg in der Fußball-Bundesliga einen kleinen Dämpfer vor der Winterpause.

Die Schmach, als erste Mannschaft in dieser Saison gegen Greuther Fürth zu verlieren, hatte Union Berlin am 12. Dezember über sich ergehen lassen müssen. Der FC Augsburg wollte aber auch nicht jener Klub sein, der für den zweiten Erfolg des abgeschlagenen Tabellenletzten sorgt. Stattdessen strebte die Mannschaft von Trainer Markus Weinzierl nach einem versöhnlichen Abschluss einer durchwachsenen Hinrunde. Das ist den Augsburgern allerdings nicht wirklich gelungen. Beim 0:0 zeigten sie über weite Strecken eine enttäuschende Leistung und verpassten die Chance, in der Tabelle der Fußball-Bundesliga einen großen Schritt raus aus der Abstiegszone zu machen.

Aufwärtstrend der vergangenen Wochen endet für den FCA in Fürth

Nun begibt sich der FCA in die wenige Tage umfassende Unterbrechung zwischen Hin- und Rückrunde. Ligaauftakt im neuen Jahr ist am Samstag, 8. Januar, bei der TSG Hoffenheim (15.30 Uhr).

Mut machte den Augsburgern vor dem Spiel in Fürth nicht nur der Aufwärtstrend der vergangenen Wochen, ebenso die personelle Lage, die sich im letzten Spiel vor der kurzen Winterpause sichtlich entspannt hatte. Weinzierl baute in Fürth seine Startelf um, weil er es sich leisten konnte. Nicht, weil er musste. Mit Jeffrey Gouweleeuw, Arne Maier, Daniel Caligiuri, Mads Pedersen und Andi Zeqiri standen gegenüber der Partie gegen RB Leipzig (1:1) fünf Neue vom Anpfiff weg auf dem Rasen.

In derAnfangsphase präsentierten sich die Fürther keineswegs als sicherer Absteiger, vielmehr drängten sie die Augsburger in deren Hälfte und sorgten für Gefahr. Nach einem Querpass von Paul Seguin klärte Gumny in höchster Not (5.). Augsburg bemühte sich um Ordnung, sortierte sich, hatte aber Probleme.

Keine hochklassige, aber eine streckenweise lebhafte Partie gegen Greuther Fürth

Mit einem Eckball erzeugte der FCA erstmals Gefahr, Reece Oxford köpfte den Ball aber übers Gebälk (17.). Die Partie war nicht hochklassig, wurde aber lebhafter. Auf der einen Seite verhinderte Niklas Dorsch gegen Fürths Timothy Tillman, auf der anderen Seite wurde Zeqiri beim Abschluss geblockt (23.).

Zumindest fanden die Augsburger nun besser in die Partie, Ausdruck dessen waren weitere Szenen im Strafraum der Gastgeber. André Hahns Flachschuss aus spitzem Winkel parierte Fürths Torwart Sascha Burchert (31.), nach einer Gumny-Flanke klärte Marco Mayerhöfer beinahe ins eigene Tor (32.) und Dorsch setzte den Ball per Volleyschuss neben den rechten Pfosten (33.). Augsburgs Trainer Weinzierl wirkte unzufrieden, mahnte zu ruhigerem Spiel. Seine Spieler übten mehr Kontrolle aus, ohne dass dies sich aufs Ergebnis ausgewirkt hätte.

Unentschieden macht dem FCA den Abstiegskampf nicht wirklich leichter

Mit dem bislang schönsten Spielzug der Partie startete der FCA in die zweite Hälfte. Vargas und Iago bereiten über links den Angriff vor, Hahn vollendete, Burchert wehrte mit dem Fuß ab (48.). Doch nicht die Augsburger erzeugten fortan Druck, die Fürther wagten sich aus der Defensive. Weinzierls Rufe, weiter nach vorne zu schieben, schenkten seine Spieler wenig Beachtung. Daher setzte er selbst Impulse, wechselte Sergio Cordova und Michael Gregoritsch ein. Wirkung zeigte das jedoch nicht, weiterhin fehlte die spielerische Linie. Ein langer Ball von Gouweleeuw hebelte die Fürther Abwehr aus, Vargas nahm den Ball technisch anspruchsvoll an, jagte ihn aber per Drop-Kick neben das Tor (67.).

Viele Treffer würden in dieser Begegnung nicht mehr fallen, das stand fest, als die letzten Minuten anbrachen. Für Aufregung sorgte noch ein Zweikampf zwischen Noah Sarenren Bazee und Fürths Torwart Burchert. Schiedsrichter Sascha Stegemann sah einen fairen Zweikampf und ließ weiterlaufen. So blieb es beim torlosen Unentschieden, das den Augsburgern im Abstiegskampf nicht wirklich weiterhilft.

Das war die Aufstellung des FCA gegen Greuther Fürth

FC Augsburg: Gikiewicz - Gumny, Gouweleeuw, Oxford, Iago - Dorsch, Maier - Pedersen (46. Vargas), Caligiuri (73. Sarenren Bazee) - Hahn (59. Gregoritsch), Zeqiri (59. Cordova)