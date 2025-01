Ex-FCA-Trainer Heiko Herrlich ist zurück bei der SpVgg Unterhaching

Lange war es ruhig geworden um den ehemaligen FCA-Trainer Heiko Herrlich. Seit seinem Aus in Augsburg Ende April 2021 war der ehemalige Bundesliga-Stürmer ohne Anstellung gewesen. Das hat sich nun geändert: Wie die Spielvereinigung Unterhaching am Freitag bekannt gab, wird Herrlich ab sofort die Geschicke des Drittligisten leiten. Das Ziel ist klar formuliert: Herrlich soll die Münchner Vorstädter vor dem Abstieg in die Regionalliga bewahren. Das wird schwierig genug: Haching hat als Schlusslicht der 3. Liga sechs Punkte Rückstand auf das rettende Ufer. Der letzte Sieg gelang dem Verein am 1. September, insgesamt konnte Haching nur zwei Partien in der Liga gewinnen.

Für Unterhaching endet mit der Verpflichtung Herrlichs eine wochenlange Trainersuche. Anfang Dezember hatte sich Unterhaching vom damaligen Coach Marc Unterberger getrennt, danach hatte Ex-Nationalspieler Sven Bender den Posten als Interimstrainer übernommen. Weder die sportliche Bilanz (ein Punkt aus drei Spielen) noch die Perspektive Benders, der keine Trainerlizenz hat, sprachen aber für eine dauerhafte Weiterbeschäftigung. Zuletzt war Felix Magath intensiv bei Unterhaching gehandelt worden, auch konkrete Gespräche zwischen dem 71-Jährigen und der Klubführung soll es gegeben haben. Laut der Bild soll Magath aber abgesagt haben. Für ihn komme ein Engagement nicht infrage, weil den klammen Unterhachingern die Perspektive nach oben fehle. Magaths Ziel bleibe die Bundesliga.

Ex-FCA-Trainer Herrlich und seine Mission bei Unterhaching

Für Herrlich ist die Vertragsunterschrift in Unterhaching eine Rückkehr in die Vergangenheit. Bereits in der Saison 2011/12 hatte der Ex-Nationalspieler die Spielvereinigung trainiert – damals übrigens zusammen mit einem anderen späteren FCA-Trainer als Assistenten: Manuel Baum. Diesmal wird Sven Bender sein Co-Trainer sein. Herrlich betont in der Stellungnahme der Hachinger seine Vorfreude auf den neuen Job: „Ich freue mich sehr darauf, wieder ein Teil der Haching-Familie zu sein. Meine Erinnerungen an die zurückliegende Zeit bei der Spielvereinigung sind nur positiv, insbesondere, was die familiäre Atmosphäre und den Zusammenhalt in Unterhaching angeht.“ Jetzt gelte es, alle Kräfte mit Fans und Spielern zu bündeln, um so den Klassenerhalt zu schaffen.

Manfred Schwabl, Präsident des Vereins, gibt sich optimistisch: „Ich bin sehr glücklich, dass es uns gelungen ist, mit Heiko einen Cheftrainer zu finden, der vollumfänglich unserem Anforderungsprofil entspricht. Seine langjährige Trainererfahrung, aber auch sein großartiger Charakter, werden sicherlich ein wichtiges Faustpfand in den nächsten Monaten sein.“ Für Unterhaching steht am Samstag, 18. Januar, bei der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund das erste Spiel des neuen Jahres an.