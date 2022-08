FC Augsburg will Verteidiger Issa Kaboré von Manchester City verpflichten

Issa Kaboré, Rechtsverteidiger von Manchester City, hat das Interesse des FCA geweckt. Ein anderer Spieler steht offenbar vor seinem Abschied aus Augsburg.

Im neuen System von FCA-Trainer Enrico Maaßen spielen die Außenverteidiger eine wichtige Rolle, sollen das Offensivspiel ankurbeln und zugleich im Zusammenspiel mit der Dreierkette die Defensive stärken. Nach Informationen unserer Redaktion hat der FC Augsburg Interesse an einem Profi, der wohl beiden Anforderungen genügen würde: Issa Kaboré, Rechtsverteidiger in Diensten von Manchester City.

Der FCA hat beim Guardiola-Klub bereits sein Interesse hinterlegt. Revien Kanhai, der Berater des 21-jährigen Defensivspielers aus Burkina Faso, bestätigte das unserer Redaktion: "Ja, das stimmt. Mehr möchte ich dazu aber nicht sagen." Ob der Deal zustande kommt, ist aber wohl vor allem eine Frage des Geldes. Dass Manchester City den Spieler aus seinem bis 2025 gültigen Vertrag ließe, scheint zumindest fraglich, als wahrscheinlicher gilt ein Leihgeschäft.

Nottingham Forest hat 20 Millionen Euro für Kaboré geboten

Kaboré gilt als heißes Eisen auf dem Transfermarkt: Premier-League-Aufsteiger Nottingham Forest etwa gab laut dem Transferexperten Fabrizio Romano Anfang Juli ein 17 Millionen Pfund (etwa 20 Millionen Euro) schweres Angebot für den Außenbahnspieler ab, blitzte aber damit ab. Der 21-Jährige hat zwar bisher noch kein Spiel für die Skyblues gemacht, sorgte aber nach seiner Verpflichtung im Sommer 2020 bei seinen Leihstationen im belgischen Mechelen (Saison 2020/21) und vor allem im vergangenen Jahr beim französischen Erstligisten Troyes für Aufsehen.

Mit dem Klub aus dem Nordosten Frankreichs schaffte Kaboré zwar "nur" den Klassenerhalt, war mit 31 Spielen aber absoluter Stammspieler. Zudem hat er bereits 27 Länderspiele absolviert, in denen ihm zwei Tore gelangen. Mit Burkina Faso war er zudem beim Afrika Cup 2022 im Einsatz.

FCA-Talent Lasse Günther könnte nach Regensburg verliehen werden

Währenddessen steht ein anderer FCA-Spieler vor dem (kurzzeitigen) Abschied aus Augsburg: Lasse Günther, im vergangenen Jahr aus der Jugend des FC Bayern verpflichtet, soll das Interesse des Zweitligisten Jahn Regensburg erweckt haben. Der linke Außenbahnspieler kam in seinem ersten Jahr in Augsburg nicht über den Status des Ersatzspielers hinaus und sammelte nur fünf Einsätze mit insgesamt 157 Spielminuten in der ersten Liga. Dass der 19-Jährige aber über ein großes Potential verfügt, scheint beim FCA unstrittig zu sein. Beim Klub aus der Oberpfalz könnte sich Günther diese dringend benötigte Spielpraxis wohl holen.

