vor 24 Min.

Zurück zu den Wurzeln: So will Markus Krapf den FC Augsburg künftig führen

Plus Der neue Vorstandsvorsitzende des FCA stellte sich nach nur acht Tagen Amtszeit den Mitgliedern. Er versprach einen neuen Führungsstil.

Von Robert Götz

Auch Rainer Hörgl war am Dienstagabend in den VIP-Bereich der WWK-Arena gekommen, um den ersten Auftritt von Markus Krapf, dem neuen Vorstandsvorsitzenden des FC Augsburg, vor den FCA-Mitgliedern zu verfolgen. „Ich finde seine Ernennung als sehr positiv. Deswegen bin ich heute auch hier, um das zu dokumentieren“, sagt der 65-Jährige, der immer noch in seinem Geburtsort Neukirchen im Chiemgau lebt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

