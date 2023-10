FCA-Chefscout Pauls zieht es nach Berlin

Plus Die Umstrukturierung beim FC Augsburg schreitet voran. Christoph Janker und Heinz Moser spielen dabei wichtige Rollen im neuen Konzept von Sportdirektor Jurendic.

Noch ist Timon Pauls in Augsburg. Ein paar Tage wohl nur noch, dann wird der Chefscout des FC Augsburg nach Berlin wechseln. Noch sind die Verträge nicht unterschrieben, die beiden Klubs aber haben sich auf den Wechsel verständigt. Pauls zieht es zu Hertha BSC, beim Zweitligisten soll er die Scoutingabteilung leiten und Managementaufgaben übernehmen. Pauls hatte in Augsburg noch einen Vertrag bis zum Ende dieser Saison. Zuerst hatte die Bild-Zeitung über diese Veränderung berichtet, Informationen unserer Redaktion bestätigen das.

Pauls war seit Mai 2019 beim FCA, er war vom FC Bayern München gekommen. Als Chefscout hat er eine zuarbeitende Funktion, die Entscheidungen wurden auf einer Ebene höher getroffen. Zunächst von Sport-Geschäftsführer Stefan Reuter und dessen Kollegen Michael Ströll, mittlerweile im sportlichen Bereich vom neuen Sportdirektor Marinko Jurendic in Absprache mit dem nun alleinigen Geschäftsführer Ströll.