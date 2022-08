FCA in der Einzelkritik: Die Krake Gikiewicz und ein cooler Finne

Plus Erstmals bezwingt der FC Augsburg in einem Bundesligaspiel Bayer Leverkusen. Überragender Spieler des FCA ist Torhüter Rafal Gikiewicz. Die Bewertung der Augsburger im Einzelnen.

Bayer Leverkusen war dem FC Augsburg spielerisch überlegen und hatte die weitaus besseren Tormöglichkeiten. Als Sieger verließ aber die Mannschaft von FCA-Trainer Enrico Maaßen den Rasen, weil sie ihre Qualitäten erfolgreich einbrachte. Überragender Spieler war Torhüter Rafal Gikiewicz, doch auch andere Akteure des Fußball-Bundesligisten überzeugten beim 2:1 (1:1).