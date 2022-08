2:1 in Leverkusen – FCA beendet die Sieglosserie gegen Bayer

Gegen Bayer Leverkusen hat der FC Augsburg bislang noch kein Bundesligaspiel gewonnen. Das änderte sich im 23. Versuch. Mit dem 2:1-Erfolg gelang den Augsburgern der erste Saisonsieg und eine Überraschung.

Vor dem Anpfiff standen Enrico Maaßen und Gerardo Seoane längere Zeit unten am Spielfeldrand zusammen. Maaßen, der Trainer des FC Augsburg, ist ein kommunikativer Typ, folglich nutzte er die Gelegenheit für den Plausch mit Bayer Leverkusens Trainer. Rund zwei Stunden später war die Laune von Maaßen noch viel besser. Ihm war es als erstem Trainer des FCA gelungen, gegen Leverkusen zu gewinnen. Beim 2:1 (1:1) und damit dem ersten Saisonsieg zeigte die Mannschaft eine kämpferische Leistung. Den Siegtreffer erzielte der eingewechselte André Hahn in der 82. Minute.

Maaßen hatte auf die Auftaktniederlage gegen den SC Freiburg mit personellen Veränderungen reagiert. Für Daniel Caligiuri, Maximilian Bauer und André Hahn standen Mads Pedersen, Robert Gumny und Fredrik Jensen in der Startelf. Gumny rückte in der Dreierkette auf den Posten des rechten Innenverteidigers, auf dem rechten Flügel sollte Pedersen offensiv Druck erzeugen, zugleich aber auch helfen, das Tempo der Leverkusener Angreifer zu drosseln. Worauf es in dieser Partie ankommen würde, verdeutlichten die ersten Minuten. Die Augsburger attackierten die Leverkusener bei der Ballannahme, um ihnen das Kombinieren leidig zu machen.

FC Augsburg kombiniert sich zur 1:0-Führung durch Fredrik Jensen

Als Felix Uduokhai erfolgreich an der Mittellinie einen Ball eroberte, zeigten die Gäste, dass sie auch in der Lage sind, gepflegt bis vors Tor zu passen. Über Carlos Gruezo und Iago fand der Ball den Weg zu Ermedin Demirovic, der gedankenschnell in den Lauf von Jensen passte. Dieser rechtfertigte seinen Startelfeinsatz sogleich mit kühler Abschlussstärke, an Ersatztorhüter Andrey Lunev vorbei spitzelte er den Ball zum 0:1 über die Linie (15.). Diese frühe Führung gab den Augsburgern Sicherheit, während die technisch überlegenen Leverkusener nach einer spielerischen Linie suchten. Der hoch veranlagte Moussa Diaby scheiterte mit einem harmlosen Schuss an FCA-Torhüter Rafal Gikiewicz (20.), doch wirklich unter Druck geriet Augsburg lange Zeit nicht. Wie nervig die Gäste waren, bekam Mitchel Bakker zu spüren. Der umtriebige Demirovic erkämpfte sich den Ball am Bayer-Strafraum und prüfte mit seinem Schuss Lunev (30.).

In den Minuten vor der Pause erhöhten die Gastgeber die Schlagzahl und kombinierten sich gefällig ins letzte Drittel vor dem Augsburger Tor – ohne dass sie die gut gestaffelte letzte Reihe hätten überwinden können. Dann jedoch kassierten die Gäste noch den Ausgleich. Jeremie Frimpong überlief auf der rechten Angriffsseite locker Elvis Rexhbecaj und passte vors Tor. Den ersten Schuss von Adam Hlozek blockte Uduokhai noch, den Nachschuss jagte Charles Aranguiz trocken ins Netz zum 1:1 (43.). Und beinahe hätte Bayer noch vor dem Halbzeitpfiff die Partie gedreht, Sardar Azmoun köpfte knapp neben den linken Pfosten (45.+4).

FCA-Torhüter Gikiewicz verhindert mehrmals Rückstand

Mit einem Torschuss von Hlozek, den Gikiewicz problemlos entschärfte, starteten beide Teams in den zweiten Durchgang. Auf der anderen Seite fehlte ebenso dem Abschluss von Demirovic die Schärfe und Präzision, um Lunev vor eine Herausforderung zu stellen (50.). Wesentlich gefährlicher wurde es hingegen nach einem Konter der Heimmannschaft, in letzter Sekunde warf sich Gikiewicz Frimpong erfolgreich entgegen und verkürzte entscheidend den Winkel zum Tor (53.). Leverkusen hatte längst die totale Kontrolle übernommen, die Augsburger wehrten sich und waren bei den hohen Temperaturen um jede offensive Entlastungsaktion froh.

Augsburgs Torhüter Gikiewicz bewahrte sein Team mit zwei Glanztaten vor dem Rückstand. Erst lenkte er einen abgefälschten Schuss von Diaby übers Gebälk (61.), ein paar Sekunden später entschärfte er einen Kopfball von Azmoun. Maaßen reagierte mit einem Dreifachwechsel, beorderte Florian Niederlechner, Daniel Caligiuri und André Hahn aufs Feld. Dem zweiten Treffer immer näher kamen aber die Leverkusener. Als Aranguiz den Ball versenkte, entschied Schiedsrichter Benjamin Cortus zuvor auf Stürmerfoul (69.). Als Diaby allein auf Gikiewicz zulief, erwies sich der FCA-Torhüter einmal mehr als Endstation (73.). Die Leverkusener waren sichtlich gereizt. Als Uduokhai verletzt an der Außenlinie lag und für eine Unterbrechung sorgte, bildete sich ein rot-graues Rudel aus Leverkusenern und Augsburgern.

Und für die Augsburger kam es noch besser. Hahn traf mit dem linken Fuß aus 16 Metern zum 2:1-Siegtreffer (82.). Zunächst war auf Abseits entschieden worden, aber nach Videobeweis zählte der Treffer. Augsburg hatte im 23. Versuch erstmals in der Bundesliga gegen Leverkusen gewonnen. Der Fluch war beendet, der erste Saisonsieg gelungen.

FCA Gikiewicz - Gumny, Gouweleeuw, Uduokhai - Pedersen, Gruezo, Rexhbecaj (90. Pepi), Iago (65. Caligiuri) - Jensen (65. Hahn), Maier (87. Bauer) - Demirovic (65. Niederlechner)

Tore 0:1 Jensen (15.), 1:1 Aranguiz (43.), 1:2 Hahn (82.) Schiedsrichter Cortus (Röthenbach) Zuschauer 22.903