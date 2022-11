FCA-Jahreshauptversammlung: Der neue Chef Markus Krapf hat das Wort

Plus Am Montag leitet Markus Krapf erstmals als Vorstandsvorsitzender des FC Augsburg eine Jahreshauptversammlung. Im Jahr eins nach Klaus Hofmann gibt es genügend Gesprächsstoff.

Sitzkissen und eine dicke Decke müssen die Mitglieder des FC Augsburg e.V. bei der Jahreshauptversammlung am Montag nicht mitbringen. Fand die Versammlung im vergangenen Jahr aufgrund der Corona-Krise vor der Gegengerade der WWK-Arena im Freien statt, wird sie 2022 wieder im warmen VIP-Bereich des Augsburger Stadions stattfinden. Außerdem wird sie wohl nicht wie im Oktober 2021 über fünf Stunden dauern.