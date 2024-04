FC Augsburg

FCA-Profi Ruben Vargas: "Wäre mehr drin gewesen"

Plus In den vergangenen Wochen hat sich Ruben Vargas zu einem wichtigen Faktor im Angriff des FCA entwickelt. Beim 1:3 in Frankfurt erzielt er den einzigen Treffer. Doch was passiert nach der EM?

Von Johannes Graf

Wie bedeutend Ruben Vargas für den FC Augsburg derzeit ist, offenbarte er in der 13. Spielminute. Sprint, Ballan- und -mitnahme, Schuss, Tor. Augsburg führte in Frankfurt, weil der Schweizer gezeigt hatte, was er am besten kann: mit Technik und Tempo das Offensivspiel des Fußball-Bundesligisten beleben. Der 25-Jährige ist kein ausgewiesener Torjäger. Wird er wohl auch nie werden. Doch sein Stellenwert ist seit der Winterpause, speziell auch in den vergangenen Wochen stetig gewachsen. Fünf seiner insgesamt sieben Torbeteiligungen (drei Treffer/vier Vorlagen) in dieser Saison hat er in den jüngsten sieben Partien beigesteuert. 13 Punkte holte der FCA in diesen Begegnungen. Zahlen und Statistiken, die untermauern, in welcher Form sich der Schweizer aktuell befindet.

Wirklich freuen konnte sich Vargas am Freitagabend zu später Stunde über seinen Treffer nicht. In seinem Gesicht spiegelte sich die Enttäuschung wider, die das 1:3 (1:0) gegen Eintracht Frankfurt bei seinen Mitspielern und ihm ausgelöst hatte. Es sei wirklich bitter, dass man jetzt "mit leeren Händen" dastehe, meinte der Nationalspieler. Unter anderem seinem Wirken war zu verdanken, dass die Augsburger sich zwischenzeitlich auf dem richtigen Weg befanden. Ein Coup in diesem "Spiel um Europa" schien möglich, nachdem der FCA eine ansprechende erste Spielhälfte gezeigt hatte.

