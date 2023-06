FC Augsburg

14:18 Uhr

FCA-Rekordtransfer Ricardo Pepi steht vor dem Abschied

Plus Der Transfer von Ricardo Pepi vom FC Augsburg in die Niederlande steht kurz vor dem Abschluss. Es gibt zwei namhafte Interessenten.

Von Robert Götz

Die Gegenwart heißt für Ricardo Pepi derzeit: Vorbereitung mit der US-amerikanischen Nationalmannschaft auf das Concaf-Nations-League-Halbfinale am 15. Juni in Washington D.C. gegen Mexiko. Doch seine sportliche Zukunft wird derzeit in Augsburg und in den Niederlanden entschieden. Denn nach verschiedenen Medienberichten, die sich mit den Recherchen unserer Redaktion decken, steht der 20-jährige Stürmer vor einem festen Wechsel vom FC Augsburg in die niederländische Eredivisie. Der FC Augsburg steht in den finalen Verhandlungen mit den beiden niederländischen Topklubs PSV Eindhoven und Feynoord Rotterdam. Der Transfer könnte relativ schnell über die Bühne gehen.

Neben PSV Eindhoven ist auch Feynoord Rotterdam interessiert

Eindhoven hatte als Erstes seinen Hut in den Ring geworfen, Feynoord soll am Mittwoch nachgezogen haben. Beide Klubs sollen bereit sein, eine Basis-Ablöse von rund elf Millionen Euro zu bezahlen. Dazu kommt noch eine Beteiligung an einem möglichen Weiterverkauf. Beide Klubs gelten auch als finanziell gut ausgestattet: Eindhoven hatte alleine vor der Saison 2022/23 einen Transferüberschuss von rund 80 Millionen Euro erwirtschaftet. Der neue Meister Feyenoord rechnet mit einem Geldregen aus der Champions-League-Teilnahme.

