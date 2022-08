FC Augsburg

vor 48 Min.

FCA-Torwart Gikiewicz: Auf der Suche nach der Form

Plus Das 0:4 des FC Augsburg gegen den SC Freiburg hat gezeigt, dass der neue Trainer noch viel Arbeit hat. Auch Torwart Rafal Gikiewicz konnte nicht überzeugen.

Von Marco Scheinhof

Christian Streich schüttelte den Kopf. Ganz leicht nur, aber deutlich erkennbar. Die Frage war nicht an den Trainer des SC Freiburg gerichtet, er hatte aber eine klare Meinung. Es ging um den zweiten Treffer seiner Mannschaft beim 4:0-Sieg am Samstagnachmittag gegen den FC Augsburg. Vincenzo Grifo hatte den mit einem direkt verwandelten Freistoß erzielt. Nun ging es in den Gesprächen nach der Partie darum, ob der Ball für Rafal Gikiewicz haltbar gewesen sei. Streich schüttelte den Kopf, er war in seiner Meinung sehr klar. Nichts zu machen für den FCA-Torwart aus seiner Sicht, die Standardqualitäten von Grifo sind bekannt. Enrico Maaßen wollte noch keine Beurteilung wagen, ehe er sich den Treffer nicht noch einmal genau angeschaut und mit seinem Trainerteam analysiert habe.

