vor 34 Min.

FCA-Trainer Maaßen: „Gegen Mainz müssen wir Punkte holen“

Plus Gegen Mainz 05 braucht der FC Augsburg einen Befreiungsschlag. Trainer Enrico Maaßen versucht dabei, die Diskussionen um seine Person auszublenden.

Von Johannes Graf

Vergleiche mit dem Wetter werden geradezu inflationär genutzt. Am Dienstagvormittag kam man jedoch nicht umhin, den Wechsel zwischen dunklen Wolken und Sonnenschein mit dem jüngsten Auftritt des FC Augsburg in Verbindung zu bringen. Ebenso, dass Cheftrainer Enrico Maaßen gelegentlich bei der Einheit auf dem Trainingsplatz nahe der Arena Gegenwind entgegenblies. Darüber hinaus eigentlich alles wie immer. Ein paar verstreute Fans, die dem Treiben auf dem Rasen zusehen. Das übliche, überschaubare Medienaufkommen. Nichts deutete darauf hin, dass sich der FC Augsburg spätestens seit dem 0:3 in Leipzig und einer katastrophalen ersten Spielhälfte in einer äußerst schwierigen Situation befindet.

Nicht allein die zwei Punkte in vier Spielen sind es, die die Krise dokumentieren. Vielmehr die Entwicklung mehrerer Wochen und Monate. In der Sommerpause sollte vieles besser werden. Die Zitter-Saison, die um ein Haar in der Relegation ihre Fortsetzung gefunden hätte, wollte der Fußball-Bundesligist hinter sich lassen. Optimismus ist aber längst Realismus gewichen. Mit einem Punktgewinn oder gar einem Erfolg hätte Enrico Maaßen sich eine ruhige Arbeitswoche bescheren können. So aber ist der Druck auf die Mannschaft und deren Trainer vor dem Heimspiel gegen Mainz 05 enorm gewachsen (Samstag, 15.30 Uhr/Sky).

