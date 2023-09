FC Augsburg

Warum sich Maaßen und der FCA in einer Krise befinden

Plus Bereits nach vier Spieltagen steht Trainer Enrico Maaßen unter gehörigem Druck. Diese Problemfelder muss der Trainer des FC Augsburg vor dem Heimspiel gegen Mainz 05 bearbeiten.

Von Johannes Graf

Nach der Niederlage gegen RB Leipzig formulierte Enrico Maaßen einen ziemlich einfachen, aber zugleich äußerst wahren Satz: "Wir müssen schnell besser werden, um Punkte zu holen." In der ersten Spielhälfte hinterließen die Spieler des FC Augsburg einen bedenklichen Eindruck. Derart lax verteidigten sie, derart einfach fiel dem Gegner das Toreschießen. Die leicht zu überwindende Abwehr ist eines von etlichen Problemfeldern, die Maaßen bis zum Heimspiel gegen den FSV Mainz 05 bearbeiten muss (Samstag, 15.30 Uhr/Sky).

FCA hat saisonübergreifend nur einmal in 15 Spielen gewonnen

Zu wenig Punkte Hört sich banal an, aber Fußball ist nun mal ein Ergebnissport. FCA-Sportdirektor Marinko Jurendic sagte nach dem 0:3 in Leipzig einleuchtend: "Am Ende zählen die Punkte. Fußball ist einfach: Wenn man gut arbeitet und sich belohnt, bekommt man drei Punkte." Drei Zähler jedoch holt der FCA seit geraumer Zeit kaum noch. Der letzte Sieg glückte Anfang Mai gegen Union Berlin (1:0). Saisonübergreifend hat Augsburg in den vergangenen 15 Ligaspielen lediglich einen Erfolg gelandet. Hinzu kommt das blamable Ausscheiden im DFB-Pokal gegen den Drittligaaufsteiger SpVgg Unterhaching (0:2). Enrico Maaßen weist mit einem Punkteschnitt von 0,95 die schlechteste Bilanz eines FCA-Trainers in der ersten Liga auf. Eine Erkenntnis der ausgiebigen Saisonanalyse war, dass der FCA gegen Gegner auf Augenhöhe wenig Zählbares holte. Dieser Trend setzt sich fort: Gegen Mönchengladbach (4:4) und Bochum (2:2) gelang kein Sieg. Mainz 05 ist der nächste Gegner dieser Kategorie.

