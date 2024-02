FCA-Trainer Thorup gibt Torhüter Rückendeckung: "Finn ist meine Nummer eins"

Am Sonntag empfängt der FC Augsburg den SC Freiburg. Vor der Partie spricht Trainer Jess Thorup in der Pressekonferenz nicht nur über seinen Keeper, sondern auch über Änderungen in der Abwehr.

Ungewöhnliche Zeit, schwerer Gegner: Am Sonntagabend (Anpfiff 19.30 Uhr/WWK-Arena) empfängt der FC Augsburg den Bundesliga-Konkurrenten SC Freiburg. In der Pressekonferenz schildert FCA-Trainer Jess Thorup die aktuelle Lage im Kader seit der 0:1-Auswärtsniederlage in Mainz und was er jetzt im Duell gegen den Tabellenachten von seinem Team erwartet. Jess Thorup...

...zum nächsten Heimauftritt: Ich hoffe, dass wir wieder ein ausverkauftes Heimspiel haben. Das bedeutet viel für mich und für die Spieler. Wir haben vier Heimspiele mit guter Leistung absolviert, aber leider nur zwei Punkte geholt. Jetzt müssen wir versuchen, nicht nur eine gute Leistung zu Hause zu bringen, sondern auch mehr Punkte zu holen. Ich hoffe, dass das gegen Freiburg gelingt, obwohl ich großen Respekt davor habe, was Freiburg in den letzten Jahren geleistet hat. Aber wie immer liegt mein Fokus auf meiner Mannschaft.

FCA-Spieler Beljo, Iago und Arne Engels sind einsatzbereit für das Spiel gegen Freiburg

... zum Personal: Jeffrey Gouweleeuw und Mads Pedersen sind gesperrt, Patric Pfeiffer ist verletzt, Beljo hat die Woche voll mit trainiert, auch Iago und Engels haben fast alles mitgemacht. Also ist fast der ganze Kader bereit. Ich freue mich jetzt schon wieder, zu Hause ein Sonntagabendspiel zu haben. Mit einem hoffentlich guten Ergebnis.

... zu den Gründen, was seiner Mannschaft zum Siegen fehlt: Es wäre zu einfach zu sagen, dass nur die Tore fehlten. Wichtig war für mich die gute Leistung. Die Mannschaft hat gehofft, dass gute Leistung zu mehr Punkten führt. Hat es leider nicht. Aber wir haben das Gefühl, dass wir mit den Besten mitspielen können. Dafür können wir uns aber nichts kaufen. Deshalb müssen wir Punkte holen. Jetzt haben wir die Möglichkeit gegen Freiburg. Auch wenn wir wissen, dass es ein schwieriges Spiel wird.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Podcast anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Podigee GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

... zu seinem Torhüter Finn Dahmen: Ich muss sagen, für mich geht es nicht nur um Finn, wenn wir über Gegentore sprechen. Das ist mir wichtig. Unser Stürmer ist unser erster Verteidiger. Alle elf verteidigen. Wenn Finn einen Fehler macht, sieht man das natürlich gleich. Finn hat mein volles Vertrauen. Er ist meine Nummer eins. Konkurrenzkampf muss sein, aber im Moment ist Finn die klare Nummer eins.

Lesen Sie dazu auch

... zur Trainingsleistung: seiner Mannschaft: Für mich war es sehr wichtig, schon am Sonntag das Spiel in Mainz aufzuarbeiten. Ich habe mit den Spielern gesprochen und wir haben uns die Bilder angeschaut. Wir waren sehr selbstkritisch. Das sollten wir auch sein, denn es war eine schlechte Leistung. Aber das Gute ist, es kommt ein neues Spiel am Sonntag. Ich hoffe, dass wir die Leistung jetzt am Sonntagabend zeigen können.

Weil Innenverteidiger Jeffrey Goueweleeuw gegen Freiburg wegen seiner fünften Gelben Karte gesperrt ist, wird Maximilian Bauer in die Startelf rotieren. Foto: Ulrich Wagner

... zum geplatzten Investorendeal der DFL: Ich finde es eine gute Entscheidung, dass wir jetzt den Fokus wieder auf dem Fußball haben. Mein Fokus liegt auf uns und dem Spiel am Sonntag. Meine persönliche Haltung behalte ich für mich selbst.

Maximilian Bauer rückt für Innenverteidiger Jeffrey Gouweleeuw in die FCA-Startelf

.... zum Ausfall von Innenverteidiger Jeffrey Gouweleeuw: Es ist klar für mich, dass Maximilian Bauer von Anfang an spielt. Er ist unser Innenverteidiger im Kader, er hat mein volles Vertrauen. Ich habe mit ihm darüber gesprochen, wir haben Bilder gesehen und er weiß genau, worum es geht. Er hat sehr gut trainiert. Er hat auf diese Chance gewartet und jetzt bekommt er sie. Ich hoffe, dass er eine gute Leistung bringen kann.

...zu seinen selbst gebackenen Geburtstagskuchen für die Spieler (lachend): Keiner hat Magenschmerzen, alles war weg. So weit, so gut.