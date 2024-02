FC Augsburg

vor 45 Min.

FCA-Ultras provizieren mit "Bullenschweine"-Banner

Plus Ein Banner, das im Spiel gegen den FC Bayern gezeigt wurde, schlägt hohe Wellen. Es fordert: "Bullenschweine raus aus den Stadien". Es geht um das Verhältnis der Fans zur Polizei.

Von Robert Götz

Es lief die letzte Viertelstunde bei der Partie des FC Augsburg gegen den FC Bayern München, als die FCA-Ultras unten am M-Block, ihrer Heimat in der Nordkurve der WWK-Arena, ein Banner entrollten. Darauf stand in grünen Buchstaben: „Bullenschweine raus aus den Stadien.“ Dort hing es. Nicht nur gut sichtbar für die TV-Kameras, sondern auch für die Kameras der Polizei, die vor allem auf den M-Block gerichtet sind. Und die Polizei war natürlich Ziel der Provokation dieser FCA-Fans.

Doch an diesem Nachmittag geschah – nichts. Weder der FCA noch die Polizei schritten ein. Der FCA ging am Donnerstagabend mit einer Stellungnahme auf der eigenen Homepage an die Öffentlichkeit. Er distanzierte sich von den Aussagen des Banners und berief sich auf die Werte des FCA und die Vereinssatzung. Meinungsfreiheit und kritische Äußerungen seien in der WWK-Arena zugelassen, aber keine Diffamierungen und Beleidigungen. Das Banner sei nicht entfernt worden, um die Situation nicht eskalieren zu lassen. Markus Trieb, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Nord, erklärte auf Anfrage: „Im konkreten Fall wurde entschieden, keine Maßnahmen zu treffen.“

