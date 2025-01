FCA verliert gegen Stuttgart: Zwei Startelf-Debütanten, aber keine Punkte

Finn Dahmen Zuletzt stand der 26-Jährige am 27. April 2024 in der Bundesliga für den FCA im Tor. Da unterlag man Werder Bremen mit 0:3. Jetzt bekam Dahmen von Trainer Thorup den Vorzug vor Nediljko Labrovic. Nach sechs Minuten musste er das erste Mal gegen Ex-Kollege Demirovic retten. Ansonsten hatte er trotz des Stuttgarter Dauerdrucks gar nicht so viel zu halten, zeigte sich aber konzentriert.

