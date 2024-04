Zweimal die Note Sechs gegen Bremen: FCA in der Einzelkritik

Alle durch die Bank haben versagt,

angefangen mit Trainer Thorup, der es anscheinend "nicht" geschafft hat die Mannschaft für dieses wichtige Spiel "richtig auf Sieg" einzustellen, um den von mir gewünschten 9. Platz, wegen der Fernsehwertung zu erreichen. Aus meiner Sicht mit solch Bodenlos schlechter Leistung, in diesem Spiel, wo wahrscheinlich noch ein Sieg bei den letzten 4 Spielen möglich gewesen wäre. Was man gestern von der gesamten Mannschaft gesehen hat, wird es wohl nicht mal zum 10. Platz reichen, Nein!



Der Glorienschein von Trainer Thorup ist aus meiner Sicht nach 3 fatalen Entscheidungen in Hoffenheim, in Frankfurt und nun zuhause, endgültig abgeplatzt. Wie kann man nur den Fehler von Hoffenheim "nochmals machen" und auf diese unsägliche 3er bzw. 5er Kette umzustellen, das mit dieser Mannschaft (da hat sich Maaßen schon die Zähne ausgebissen) einfach nicht geht.



Wenn ich dann die Antworten hinterher im untenstehenden FCA-Bericht lesen muss, dann kann ich die Spieler, ob ihrer Ausreden nur bedauern, dass man bei vollem Stadion an diesem "Traditions-Spieltag" nicht an die Grenze der Leistungsfähigkeit gehen kann, alles nur Ausreden, glaube ich, denn der Klassenerhalt wurde ja geschafft, für was noch mehr anstrengen!



https://www.fcaugsburg.de/article/gouweleeuw-mit-der-leistung-keine-punkte-verdient-20077



Gouweleeuw: "Mit der Leistung keine Punkte verdient"



>>Es hätte ein schöner Nachmittag werden sollen, doch zum Traditionsspieltag musste der FC Augsburg eine 0:3-Niederlage gegen den SV Werder Bremen einstecken. Das sind die Stimmen zum Spiel.<<



Hätte, hätte, Fahrradkette ..........

