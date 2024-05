Frau von Ex-FCA-Spieler hat Krebs

Schwere Zeiten für den ehemaligen Augsburger Eduard Löwen: Bei seinem neuen Verein in den USA fehlt er seit Wochen verletzt. Jetzt kommt noch ein persönlicher Schicksalsschlag hinzu.

Ilona Löwen, die Ehefrau des ehemligen FCA-Spielers Eduard Löwen, leidet an einem Hirntumor. Das hat der Fußballer auf einer Pressekonferenz seines neuen Teams St. Louis City bekanntgegeben. Der Mittelfeldspieler, der 2020 für ein halbes Jahr an den FC Augsburg ausgeliehen war und 16 Spiele für den Verein gemacht hat, bat bei dem Termin um Gebete und Unterstützung für seine Familie.

Löwen selbst fällt seit dem vierten Spieltag der Saison in der US-amerikanischen Major League Soccer wegen einer Knieverletzung aus. Die Nachricht über eine Krebserkrankung seiner Frau überschattete nun die Reha des 27-Jährigen.

Krebserkrankung bei Frau von Eduard Löwen wird öffentlich

Er wolle so "transparent wie möglich sein", erklärte Löwen auf der Pressekonferenz. "Aus dem Nichts" habe seine Frau immer schwerwiegende Gesundheitsprobleme gehabt, bei einer Operation wurde der Krebs dann diagnostiziert. Im Verein sei das Thema bereits bekannt gewesen, jetzt wolle er damit auch an die Öffentlichkeit gehen.

Löwen, der aus Idar-Oberstein in Rheinland-Pfalz stammt, schaffte seinen Durchbruch im Profifußball beim 1. FC Nürnberg. Nach dem Abstieg des FCN in die zweite Liga wechselte er 2019 zu Hertha BSC, bevor er von dort erst zum FCA und dann nach Bochum verliehen wurde. 2021 wurde er zudem in den Olympia-Kader der deutschen Nationalmannschaft berufen. In seiner Zeit beim FCA gelangen ihm zwei Tore, seit vergangenem Jahr spielt er nun in den USA.

Mit seiner Frau Ilona ist Löwen seit 2019 verheiratet. Er bezeichnet sich selbst als "bibeltreuen Christ", glaubt an Jesus und versuche, sein Leben danach auszurichten.

Lesen Sie dazu auch