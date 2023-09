Gelingt dem FC Augsburg gegen Freiburg der Befreiungsschlag?

Plus Mit einem Erfolg beim SC Freiburg könnte der FC Augsburg die Negativserie von 15 Auswärtsspielen ohne Sieg beenden. Ein Spieler wird aber sicher fehlen.

Natürlich hat Enrico Maaßen noch einmal mit Arne Engels über seine Rote Karte gegen den FSV Mainz 05 gesprochen. Aber nicht sehr lange. „Er hat es nicht mit Absicht gemacht. Die bessere Entscheidung wäre gewesen, den Laufweg mit aufzunehmen. Das ist ein junger Spieler, der daraus lernen wird“, erzählte der Trainer des FC Augsburg vom Austausch mit seinem Mittelfeldspieler, der für das Spiel am Sonntag (17.30 Uhr/ DAZN) beim SC Freiburg und eine Woche später zu Hause gegen Darmstadt gesperrt ist.

Dass er sich und seiner Mannschaft einen Bärendienst erwiesen hat, spürte er während der Trainingswoche hautnah. „Er darf nicht auf seiner Position spielen, weil wir dort die Alternativen ausprobieren“, erklärte Maaßen am Freitag und schob die Namen auf Nachfrage gleich hinterher: Fredrik Jensen, Arne Maier, Niklas Dorsch und Tim Breithaupt. „Die Jungs fighten alle, um in die Mannschaft zu kommen“, wollte sich FCA-Trainer aber nicht festlegen.