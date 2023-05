FC Augsburg

Gikiewicz verlässt den FCA und wird am Sonntag verabschiedet

Plus Nach drei Jahren trennen sich die Wege des Torwarts und des FC Augsburg. Er wird nicht der einzige Abgang der Augsburger sein.

Es sind schwierige Momente. Jahr für Jahr. Beim letzten Heimspiel der Saison verabschieden viele Fußball-Klubs gerne einige Spieler, deren Verträge auslaufen und nicht verlängert werden. Auch beim FCA wird das am Sonntag vor der Partie gegen Borussia Dortmund (17.30 Uhr) der Fall sein. Mit der ein oder anderen Überraschung. Rafal Gikiewicz, Daniel Caligiuri, André Hahn und Tobias Strobl werden künftig nicht mehr für den Bundesligisten auflaufen.

Viel war zuletzt um Gikiewicz spekuliert worden. 25 Partien hätte er in dieser Saison bestreiten müssen, damit sich der Vertrag des Polen verlängert. Derzeit steht er bei 23 – und es werden wegen einer Schulterverletzung keine mehr dazukommen. Das stellte Trainer Enrico Maaßen am Freitag unmissverständlich klar. Die Option einer automatischen Verlängerung gibt es somit nicht mehr. Und ebenso wenig die Bereitschaft des FCA, dem Torwart einen von ihm geforderten Zwei-Jahres-Vertrag anzubieten. So kommt es zur Trennung. "Nachdem die Option nicht mehr erreicht werden kann, haben wir entschieden, den Vertrag nicht zu verlängern und dies Rafal in einem persönlichen Gespräch noch vor dem letzten Heimspiel mitgeteilt, damit auch er die Möglichkeit bekommt, sich von den Fans am Sonntag im Stadion verabschieden zu können", sagte Augsburgs Sportgeschäftsführer Stefan Reuter.

