Jos Luhukay wird 60: Der Trainer war stark am FCA-Aufstieg beteiligt

Der Niederländer Jos Luhukay feiert am Dienstag seinen 60. Geburtstag. Als Trainer hat er den FC Augsburg stark geprägt.

Als Jos Luhukay im April 2009 vom FC Augsburg verpflichtet wurde, wollte der Verein mit seinem neuen Trainer den Abstieg aus der zweiten Fußball-Liga verhindern. Nach einer 1:2-Niederlage beim FSV Frankfurt betrug damals der Vorsprung auf einen Abstiegsplatz nur noch fünf Punkte, Holger Fach musste seinen Platz auf der Trainerbank räumen. An diesem Dienstag feiert der Niederländer Luhukay seine 60. Geburtstag. Zusammen mit Präsident Walther Seinsch und Manager Andreas Rettig zählte Luhukay zu den Hauptverantwortlichen des Augsburger Fußballwunders.

Dass Luhukay, der aus dem grenznahen Venlo stammt, beim FCA der richtige Mann zur richtigen Zeit war, sollte sich damals schnell herausstellen. Er blieb mit dem schwäbischen Senkrechtstarter in der zweiten Bundesliga und orientierte sich in der Saison 2009/2010 mit seinem Team nach oben. Am Saisonende belegten Thurk und Co. den dritten Tabellenplatz, scheiterten aber in der Aufstiegsrelegation am 1. FC Nürnberg. Im Pokal kamen die Schwaben ins Halbfinale, ehe der SV Werder Bremen zur Endstation wurde.

Der Abschied von Luhukay kam überraschend

Doch schon im Jahr darauf machte der zwar immer freundliche, aber doch prinzipientreue und disziplinliebende Fußball-Lehrer mit seinem Team ernst. Der FCA stieg ins Oberhaus auf und blieb unter Luhukay erstklassig. Danach kam sein Abschied überraschend, die Augsburger Fans feierten ihn nach dem geglückten Klassenerhalt überschwänglich. Nach seiner Zeit in Schwaben arbeitete er bei Hertha BSC, dem VfB Stuttgart, Sheffield Wednesday, dem FC St. Pauli und zuletzt in seiner Heimat bei VV Venlo. Vorher kickte Jos Luhikay als Profi in Deutschland beim SV Straelen und dem KFC Uerdingen. Nach dem geglückten Klassenerhalt gab’s für Luhukay auch Lob von Franz Beckenbauer. „Es ist großartig, was Luhuhay da in Augsburg leistet. Für mich ist er der Trainer des Jahres“, schwärmte der Kaiser damals.

