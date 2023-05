FC Augsburg

Manningers Heldentat und andere späte Glücksmomente

Die Rettung am vorletzten Spieltag ist für den FC Augsburg nichts Neues. Auf dem Bild jubeln Trainer Markus Weinzierl und seine Mannschaft nach dem 2:0 gegen Bremen in der Saison 2020/21.

Plus Dass der FCA erst in den letzten Spieltagen den Klassenerhalt perfekt macht, ist für den Bundesligisten Alltagsgeschäft. Diesmal könnte sich bestimmtes Szenario wiederholen.

Von Johannes Graf

Nun verhält es sich nicht so, dass es keine Möglichkeiten gegeben hätte. Nur hat der FC Augsburg diese nicht genutzt. In der Rückrunde haben Trainer Enrico Maaßen, 39, und seine Mannschaft Schwächen offenbart, wenn es darum ging, eine Vorentscheidung im Kampf gegen den Abstieg herbeizuführen. Zwei Spieltage vor Schluss beträgt der Vorsprung auf den Relegationsplatz vier Punkte, auf den ersten Abstiegsplatz derer fünf. 34 Zähler nach 32 Spieltagen sind keine ausgesprochen gute Bilanz, dennoch komfortabel genug, um nach dem Heimspiel gegen Borussia Dortmund die Erstklassigkeit bewahrt zu haben (Sonntag, 17.30 Uhr/ DAZN).

Kampf gegen den Abstieg: So lief es dieses Jahr für den FCA

Interessant dabei, gegen wen der FCA die bisherigen Punkte gesammelt hat - und gegen wen nicht. Siege erzielten die Augsburger unter anderem gegen Bayer Leverkusen - lange Zeit gar keinen, dann gleich zwei in einer Saison -, Bayern München oder Borussia Mönchengladbach; lediglich einen Punkt holten sie dagegen in den sechs Spielen gegen die abstiegsgefährdeten Klubs VfL Bochum, Hertha BSC und VfB Stuttgart. Wie in etlichen Spielzeiten zuvor erweist sich der FCA als Aufbaugegner kriselnder Klubs. Gerade in den Partien gegen direkte Mitkonkurrenten, die sich in der Bundesliga vermeintlich auf Augenhöhe bewegen, lässt Augsburg Punkte liegen. Derweil ließe sich in diesen sogenannten "Sechs-Punkte-Spielen" zweierlei bewerkstelligen: selbst drei Punkte holen und Selbiges beim Konkurrenten verhindern.

