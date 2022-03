FC Augsburg

14:35 Uhr

Pfingstturnier des FCA mit Dynamo Kiew: Zeitzeugen sind geschockt

Plus Bei den Pfingstturnieren des FC Augsburg war der Nachwuchs von Dynamo Kiew Stammgast. Zeitzeugen erinnern sich und sind vom Krieg in der Ukraine entsetzt.

Von Herbert Schmoll

Seit mehr als einer Woche tobt in der Ukraine der fürchterliche Krieg des Kreml-Despoten Putin gegen das Nachbarland, fast die gesamte Welt ächtet mittlerweile den russischen Präsidenten. Die ukrainische Hauptstadt Kiew steht im Mittelpunkt der Eskalation, sie ist eines der Hauptziele der Militärangriffe. Wenn sie die schrecklichen Bilder von rollenden Panzern oder einschlagenden Raketen auf dem Bildschirm sehen, dürften bei ehemaligen Jugendspielern und Verantwortlichen des FC Augsburg Erinnerungen an bessere Zeiten und Besuche in der Drei-Millionen-Metropole wach werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .