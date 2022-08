Ralf Rangnick riet Michael Gregoritsch zum FCA-Abschied

Vor der Saison wechselte der Österreicher vom FCA nach Freiburg. Dass er den FC Augsburg verließ, war auch im Sinne seines Nationaltrainers Rangnick.

Michael Gregoritsch hat den FC Augsburg vor dieser Saison verlassen und ist nun ein Spieler des SC Freiburg. Welche Qualität er hat, hat er in den ersten beiden Saisonspielen gezeigt, in denen ihm zwei Tore - eines davon noch dazu gegen den FCA - gelungen. Wie Gregoritsch nun der Sportbild sagte, war der Wechsel von Augsburg nach Freiburg auch im Sinne seines österreichischen Nationaltrainers Ralf Rangnick.

Demnach holte sich der Stürmer von Rangnick bei seinem Wechsel nach Freiburg eine Einschätzung ab. "Er hat eine riesige Expertise. Da fragt man natürlich nach, was er von dieser Überlegung hält", sagte Gregoritsch. Rangnick übernahm die ÖFB-Auswahl im Juni und bestärkte seinen Schützling. "Er fand es eine gute Sache", sagte Gregoritsch. "Aber selbst, wenn er gesagt hätte, dass ich es nicht machen soll, mein Entschluss stand eigentlich schon fest."

Beim FC Augsburg hatte Gregoritsch Höhen und Tiefen

In seinen fünf Jahren beim FC Augsburg erlebte Gregoritsch Höhen und Tiefen. Nachdem er im Sommer 2017 vom Hamburger SV gekommen war, legte er mit 13 Toren und zwei Assists in seiner ersten Spielzeit ein Traumdebüt hin. Nach einer mäßigen zweiten Spielzeit mit sechs Treffern wollte der Österreicher seinen Wechsel zu Werder Bremen erzwingen.

Der FC Augsburg stimmte einem Transfer wegen des zu niedrigen Ablösegebots der Norddeutschen jedoch nicht zu. Nachdem der Wechsel geplatzt war, fiel Gregoritsch in ein sichtliches Motivationsloch und ließ sich für ein Halbjahr zum FC Schalke verleihen. Aus seinem Tief kam "Gregerl" erst in der vergangenen Saison wieder heraus, als er mit neun Treffern in 25 Bundesliga-Partien bester Torschütze des FC Augsburg war. Insgesamt kommt der 28-Jährige für den FC Augsburg in 129 Pflichtspielen auf 31 Tore und neun Assists. (eisl)

Lesen Sie dazu auch