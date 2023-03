Reece Oxford sieht bei seinem Comeback die Rote Karte

Plus Innenverteidiger Reece Oxford muss beim 3:1-Heimsieg der U23 des FC Augsburg gegen Wacker Burghausen nach einer Tätlichkeit vom Platz. Das hat Folgen für die Bundesliga.

Es ist bisher wirklich nicht die Saison des Reece Oxford. Nach einer Knie-Operation zu Beginn der Sommerpause feierte der Innenverteidiger des FC Augsburg erst Anfang November sein Comeback. In der englischen Woche mit den Spielen gegen Frankfurt, Union Berlin und dem VfL Bochum kehrte er nach rund einem halben Jahr auf den Platz zurück. Bei der 0:1-Niederlage gegen den VfL, dem letzten Spiel vor der Winterpause, stand er sogar in der Startelf.