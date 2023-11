FC Augsburg

17:31 Uhr

Risikobewertung: FCA-Heimspiel gegen Frankfurt steht unter Beobachtung

Abendspiele in der WWK-Arena haben ein ganz besonderes Flair.

Plus Die Partie des FC Augsburg am Sonntagabend (19.30 Uhr) gegen Eintracht Frankfurt ist ein ganz besonderes Heimspiel. Das hat mehrere Gründe.

Von Robert Götz Artikel anhören Shape

Wenn am Sonntagabend (19.30 Uhr) der FC Augsburg zum Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt antritt, hat der FCA, passend zum 1. Advent, auf dem Stadion-Vorplatz einen kleinen Christkindlesmarkt aufgebaut. Ab 15 Uhr gibt es zu essen und zu trinken und vor allem geht es darum, Spenden für einen guten Zweck zu sammeln. So unterstützt die Fan-Szene mit ihrem Getränkeverkauf einen Verein, der sich um Schulkinder kümmert, die hungrig zur Schule kommen, und der SKM sammelt auch Sachspenden für Obdachlose in Augsburg.

Das Heimspiel des FC Augsburg gegen Eintracht Frankfurt wird mit der Kategorie Gelb bewertet

Allerdings wird das Umfeld kurz vor dem Spiel nicht mehr nur weihnachtlich sein. Denn die Partie gegen die Hessen wird von der Polizei und dem Verein als eine Partie eingestuft, die unter Beobachtung steht. Im Ampelsystem, in dem alle Bundesligaspiele in Hinsicht auf die Risikobewertung eingeteilt werden, ist das Gelb. Rot, der höchsten Kategorie, werden Spiele mit erhöhtem Risiko zugeordnet, dann kommen Spiele in der Kategorie Gelb, alle anderen Spiele mit Grün. Das heißt, die Polizeipräsenz wird höher sein als bei einem normalen Spiel und auch die Anzahl der von Vereinsseite eingesetzten Ordner.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen