So viel müsste der FCA für Kristijan Jakic bezahlen

Kristijan Jakic (in Pink) im Zweikampf mit Elvis Rexhbecaj (li.). Mit seiner robusten Spielweise hat sich der Kroate innerhalb kurzer Zeit in der Startelf des FC Augsburg etabliert.

Plus Beim FC Augsburg ist Kristijan Jakic innerhalb weniger Wochen ein entscheidendes Puzzleteilchen geworden. Noch ist der 26-Jährige von Eintracht Frankfurt geliehen, doch der FCA besitzt eine Kaufoption. Der Preis steht fest.

Von Johannes Graf

Als Kristijan Jakic zum Gespräch erscheint, lächelt er. Ein erster Eindruck der Gefühlslage, in der sich der 26-Jährige dieser Tage befindet. Mit drei Siegen in Serie hat sich der FC Augsburg in den Fokus gespielt. In der Fußball-Bundesliga ist nicht mehr die Rede davon, wie der Klub den Abstieg verhindern, sondern einen der Europapokalplatz erreichen kann. Die Spieler haben in dieser Saison kaum noch etwas zu verlieren, können im Gegenzug viel gewinnen. Jakic hat maßgeblich zu den jüngsten Erfolgen beigetragen. Ist ein Puzzleteil, das dem FCA in der Vorrunde gefehlt hat. Begeistert hat Trainer Jess Thorup vor allem das Spiel gegen Heidenheim (1:0), in dem Jakic als Abräumer im defensiven Mittelfeld auftrat. "Mit welcher Power er in die Zweikämpfe geht, das ist überragend. Im Moment macht er das sehr gut", so Thorup. Augsburgs Trainer hat Jakic das Gefühl gegeben, wieder wichtig zu sein. Derzeit sei alles perfekt, sagt der Profi. Und lächelt wieder.

Bei Eintracht Frankfurt war zuletzt nichts mehr perfekt. Im Sommer 2021 war Jakic als Leihspieler von Dinamo Zagreb an den Main gewechselt, ein Jahr später verpflichtete ihn die Eintracht fest. Jakic spielte viel, unter anderem in der Champions League gegen Tottenham Hotspur oder den SSC Neapel. Auch in der laufenden Bundesligasaison stand Jakic zu Beginn auf dem Feld, doch nach dem zweiten Spieltag warfen ihn Verletzungen zurück: erst eine Gehirnerschütterung, dann eine Knie- sowie eine Wadenverletzung. Andere Spieler wie Larsson, Skhiri oder Rhode erhielten den Vorzug. Jakic kam ins Grübeln, suchte nach einer Lösung. "Wenn du nicht spielst, dann ist das für den Kopf schwierig", erzählt der Kroate. "Ich möchte der Mannschaft helfen und natürlich so viel wie möglich spielen."

