Vor der Partie gegen Frankfurt: FCA bangt um seinen Abwehrchef

Plus Ob Jeffrey Gouweleeuw beim Heimspiel am Samstag gegen Frankfurt eingesetzt werden kann, ist noch unsicher. Der Kapitän des FCA hat muskulärere Probleme.

Der Einsatz des niederländischen Innenverteidigers hing schon am Samstag beim Rückrundenauftakt bei der 1:3-Niederlage bei der TSG 1899 Hoffenheim am seidenen Faden.