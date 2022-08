FC Augsburg

vor 19 Min.

Warum FCA-Neuzugang Elvis Rexhbecaj noch Zeit braucht

Plus Neuzugang Rexhbecaj stand zwar zweimal in der Startelf des FC Augsburg, muss sich aber noch an das System gewöhnen. Und: Gouweleeuw hat sich den Daumen gebrochen.

Von Marco Scheinhof

Ein bisschen dauert es immer. Eingewöhnungszeit ist bei einem Arbeitsplatzwechsel einfach nötig. Zwar ändert sich das Berufsfeld nicht, bei Elvis Rexhbecaj geht es auch in Augsburg darum, einen Ball gekonnt zu bewegen und die richtigen Laufwege auf einem Fußballplatz zu finden. Die aber können sich unterscheiden. Von Wolfsburg über Köln und Bochum bis nach Augsburg haben die Trainer andere Herangehensweisen und Spielideen. Das sind die Gründe, weshalb in solchen Fällen häufig davon gesprochen wird, dass Neuzugänge Zeit brauchen.

