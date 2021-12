Warum FCA-Trainer Weinzierl die kurze Winterpause gut findet

Plus Bereits vor Jahreswechsel steigt der FC Augsburg wieder in den Trainingsalltag ein. Wie Spieler und Verantwortliche die Tage rund um Weihnachten verbringen, ist ganz unterschiedlich.

Der FC Augsburg hat sich in die Winterpause begeben. Die Geschäftsstelle schließt, der Rasen auf den Trainingsplätzen und im Stadion darf sich erholen, alles wird heruntergefahren. Mit einem Lächeln merkte Stefan Reuter aber an: "Ich bin für solche Dinge erreichbar." Solche Dinge, das wäre zum Beispiel ein Spieler, der plötzlich den starken Wunsch hegt, sich dem Fußball-Bundesligisten anzuschließen.