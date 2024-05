FC Augsburg

vor 42 Min.

Was kann der FCA in dieser Saison noch erreichen?

FCA-Trainer Jess Thorup wirkte nach der 0:3-Pleite gegen Werder Bremen konsterniert wie selten. Doch was ist in dieser Spielzeit noch möglich?

Plus Den Klassenerhalt hat der FCA vorzeitig geschafft. Die letzten drei Spieltage sind aber keineswegs bedeutungslos. Warum jeder Punkt wertvoll sein kann, zeigt eine Analyse der aktuellen Situation.

Von Johannes Graf

Drei Spieltage stehen in der Fußball-Bundesliga noch auf dem Programm. Trotz einer mäßigen Punktausbeute in den vergangenen Partien darf der FC Augsburg weiterhin von seiner zweiten Teilnahme am Europapokal träumen. Doch das Restprogramm hat es in sich. Fragen und Antworten vor dem Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund (Samstag, 15.30 Uhr/Sky).

Der FCA hatte viermal in Folge gewonnen, stand kurz davor, einen Rekord aufzustellen. Was ist danach passiert?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen