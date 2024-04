FC Augsburg zu Gast in Dortmund: Die Fakten zur Partie

Es steht der 32. Spieltag der Saison 2023/24 an - und der FC Augsburg reist diesmal ins Ruhrgebiet zu Borussia Dortmund. Hier gibt es Wissenswertes rund um das Spiel.

Wie es sich anfühlt, international zu spielen, weiß Borussia Dortmund nur allzu gut: Schließlich steht der BVB im Halbfinale der Champions League gegen Paris. Der FC Augsburg könnte in der kommenden Saison auch europäisch spielen, dafür würde ein Sieg bei den Schwarz-Gelben helfen. Was es sonst noch an interessanten Fakten zum Duell der beiden Teams gibt - unsere Fakten verraten es.

Der FC Augsburg ist Dortmunds Lieblingsgast

Für den FC Augsburg gab es zuletzt im Ruhrpott nichts zu holen. Fünf Gastauftritte in Serie blieben die Fuggerstädter beim BVB punktlos und mussten dabei 18 Gegentore hinnehmen.

Demirovic trifft gern gegen Borussia Dortmund

Für Augsburg ist Dortmund kein gutes Pflaster (siehe oben), für ihren Top-Torjäger Ermedin Demirovic dagegen schon. In seinen beiden Bundesliga-Partien im Signal Iduna Park traf der bosnische Nationalspieler immer. Allgemein ist die Borussia eine Art Lieblingsgegner für den Angreifer: In drei seiner letzten vier Begegnungen mit dem Champions-League-Halbfinalisten erzielte er jeweils einen Treffer.

Auswärts läuft’s 2023/24 für den FCA

Mit 15 Zählern in der Fremde hat der FC Augsburg schon mehr Zähler auf des Gegners Platz eingefahren als in jeder der vorangegangenen drei Spielzeiten.

Stark wie lange nicht: der FC Augsburg in der Bundesliga

Aktuell stehen die Kicker vom Lech bei 39 Punkten. Damit könnten sie das erste Mal seit der Saison 2017/18 wieder die 40-Punkte-Marke reißen. Damals standen am Ende 41 Zähler zu Buche.

Lesen Sie dazu auch

Jadon Sancho ist der torgefährlichste Engländer der Bundesliga

Mit seinem Treffer in Leipzig erzielte Jadon Sancho in seinem 116. Bundesliga-Spiel sein insgesamt 40. Bundesliga-Tor. Damit überholte er den früheren Kölner Tony Woodcook und ist nun alleiniger englischer Rekordschütze des deutschen Oberhauses. Dicht auf den Fersen ist ihm ein Bayern-Spieler, Harry Kane. Der aktuell Führende der Torjägerliste steht bei 35 Treffern – benötigte dafür aber lediglich 31 Partien.