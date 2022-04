FC Augsburg

vor 47 Min.

Wie FCA-Sportchef Reuter den künftigen Kader plant

Plus Der FC Augsburg hat gute Karten für den Klassenerhalt in der Bundesliga. Am Kader der Zukunft wird fleißig gebastelt. Geht Stürmer Finnbogason und kommt Torwart Ortega?

Von Johannes Graf

Seit der vergangenen Woche blicken die Verantwortlichen des FC Augsburg bedeutend entspannter auf die verbliebenen fünf Begegnungen in der Fußball-Bundesliga. Sechs Punkte beträgt der Vorsprung auf den Relegationsplatz gegen den Abstieg, im Heimspiel gegen Hertha BSC kann der FCA den vorentscheidenden Schritt zum Ligaverbleib machen (Samstag, 15.30 Uhr/Sky). Mantramäßig spricht Augsburgs Sport-Geschäftsführer Stefan Reuter davon, man dürfe nicht nachlassen. Die Berliner nur anhand des Tabellenplatzes zu beurteilen, wäre fahrlässig. "Wir brauchen eine konzentrierte Top-Leistung. Hertha hat enorme Qualität im Kader."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

