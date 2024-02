FC Augsburg

Wird ein schlechter Rasen zum Augsburger Verbündeten gegen Leipzig?

Der Rasen, hier nach dem Spiel gegen die Bayern, ist noch immer in keinem guten Zustand.

Plus Vor zwei Wochen haben die Münchner Bayern über den Rasen in der Augsburger Arena geschimpft. Gegen Leipzig wird er kaum besser sein. Als Vorteil für den FCA sieht das Trainer Thorup nicht.

Die Krapfen sind verlockend. Verführerisch liegen sie da, auf einem kleinen Pappteller. Pünktlich zum Beginn der heißen Faschingsphase hat der FC Augsburg am Donnerstag für die in dieser Zeit typische Verpflegung gesorgt. Jess Thorup sieht die süßen Teilchen, greift aber nicht zu. Fasching hat der Däne nicht im Kopf. Für den Trainer geht es um gute Leistungen und viele Punkte. Am Samstag (15.30 Uhr) kommt mit RB Leipzig das nächste Bundesliga-Spitzenteam nach Augsburg.

Die Gastgeber warten in diesem Kalenderjahr noch auf einen Heimsieg, sogar noch auf den ersten Punkt. Gegen Bayer Leverkusen und Bayern München waren die Leistungen ansprechend, die Zähler aber machten sich mit auf den Heimweg der Gastmannschaften. Dem FCA blieb viel Lob, aber kein Ertrag. Immerhin auswärts hat der FCA gepunktet, was den Abstand zu den Plätzen im Tabellenkeller noch recht konstant und beruhigend hält. Das aber kann sich schnell ändern. Thorup weiß das.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

