Dem FC Bayern fehlen gegen den FCA Spieler im Wert von 250 Millionen Euro

Jetzt trifft es auch noch Joshua Kimmich: Wegen Verletzungen und Abstellungen stellt sich die Defensive des FC Bayern gegen Augsburg fast von selbst auf.

Der FC Bayern gab vor dem Derby gegen FC Augsburg die nächste personelle Hiobsbotschaft bekannt: Wie Trainer Thomas Tuchel auf der Pressekonferenz vor dem Spiel (Samstag, 15.30 Uhr, Sky) sagte, wird auch Joshua Kimmich wegen einer Schulterverletzung ausfallen, die er sich im Nachholspiel gegen Union Berlin zugezogen hat. "Er kann auf keinen Fall spielen, die Schulter muss ruhig gestellt werden." Die Verletzung soll konservativ, also ohne Operation behandelt werden – wie lange der Nationalspieler ausfällt, lasse sich nicht sagen. Kimmich ist der fünfte Spieler, der den Bayern gegen den FCA fehlen wird. Insgesamt muss der FC Bayern im Spiel gegen Augsburg infolge von Länderspielabstellungen und Verletzungen auf Profis im Wert von über 250 Millionen Euro verzichten.

Im Detail fehlen neben Kimmich (Marktwert 75 Millionen Euro laut transfermarkt.de) die beiden Innenverteidiger Minjae Kim (60 Millionen, Abstellung zum Asien Cup) und Dayot Upamecano (60 Millionen, Faserriss im Oberschenkel). Dazu kommen Außenverteidiger Noussair Mazraoui (30 Millionen, Afrika Cup) und der variabel einsetzbare Mittelfeldspieler Konrad Laimer (28 Millionen, Wade). Macht in der Summe 253 Millionen Euro. Zum Vergleich: Den gesamten FCA-Kader taxiert Transfermarkt.de auf 115,65 Millionen Euro.

Ausfälle beim FC Bayern: Goretzka und Pavlovic bilden gegen FCA das Mittelfeld

Die Startaufstellung stellt sich bei den Bayern in der Folge fast von selbst auf. Auf die Frage, ob Leon Goretzka wieder in der Innenverteidigung spielen wird, antwortete Tuchel: "Dann hätten wir mit Aleksandar Pavlovic nur noch einen Mittelfeldspieler. Uns gehen die Mittelfeldspieler aus." Sicher sei deswegen, dass der 19-jährige Pavlovic zusammen mit Goretzka starten wird. Auch die Innenverteidigung mit Matthijs de Ligt und Neuzugang Eric Dier stehe praktisch fest, so Tuchel. Der Coach hat aber Vertrauen in den Engländer, der in der Halbzeit gegen Union den verletzten Upamecano ersetzt hatte und in der Premiere League zuletzt fast gar nicht mehr zum Einsatz gekommen war: "Er ist sehr klar in allem, was er tut. Und er wird ein solides Spiel machen."

Angesichts dieser Problematik drängt sich mehr denn je die Frage nach Neuverpflichtungen auf. Noch bis zum 1. Februar können Spieler verpflichten werden. Gesucht wird vor allem ein rechter Außenverteidiger. Der wird nicht Kieran Trippier sein, wie Sportdirektor Christoph Freund sagte. Die aktuelle Spur scheint zum Franzosen Sacha Boey zu führen. Der 23-Jährige steht aktuelle bei Galatasaray Istanbul unter Vertrag und würde wohl etwa 30 Millionen Euro Ablöse kosten. Berichten, wonach der Transfer schon fix sei, widersprach Tuchel. Droht eine erneute Transfermarkt-Pleite wie im Sommer? Dass es erneut zum Schluss hin eng zugehe, könne er nicht ausschließen, sagte Tuchel: "Wir sind dran, aber wir lassen uns nicht vom Markt treiben." Fürs Spiel gegen Augsburg sei der Kader klar. Es stellt sich aber auch alles recht schnell auf bei den Bayern in diesen Tagen.

