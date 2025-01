Warum die Winterpause für Marius Wolf so besonders war

Ohne Schreckmoment geht es gerade nicht. Am Donnerstag war Torwart Finn Dahmen beim Auftakttraining des FC Augsburg kurz vor Schluss am Kopf getroffen worden – ohne schwerwiegende Folgen. Am Freitag verletzte sich Dimitrios Giannoulis bei der letzten Aktion am rechten Knöchel nach einem Zweikampf mit Phillip Tietz. Sofort waren die Betreuer bei ihm, der Knöchel wurde bandagiert. Der Grieche wurde mit einem Golf-Kart zurück in Richtung Kabine gefahren.

