Neue Folge "Viererkette": Der Knockout in Leverkusen und seine Folgen

In der neuen Folge unseres FCA-Podcasts diskutieren Robert Götz und Florian Eisele über die Gründe für den Tiefschlag, Pepi und die Rolle von Trainer und Manager.

Wäre das Spiel des FC Augsburg bei Bayer Leverkusen ein Boxkampf gewesen - es wäre ein Augsburger K.o. in der zweiten Runde gewesen. Gegen die Werkself sah der FCA kein Land und ging mit 1:5 unter. Die Niederlage ist ein heftiger Rückschlag in der spielerischen Entwicklung der Mannschaft von Markus Weinzierl - und das, nachdem die Formkurve zuletzt eigentlich in Ordnung war.

In der aktuellen Folge der "Viererkette", dem FCA-Podcast unserer Redaktion, nehmen Robert Götz und Florian Eisele die aktuelle Lage unter die Lupe. Dabei gibt Götz, der das Spiel im Leverkusener Stadion gesehen hat, zu, dass ihn vor allem die Taktik von Markus Weinzierl gegen Bayer überrascht hat: Gouweleeuw startete im defensiven Mittelfeld, während der etatmäßige Sechser Arne Maier auf der linken Seite begann. Ein Experiment, das gründlich schief ging und alsbald von Weinzierl wieder beendet wurde. Im Podcast erzählt Götz, wie Weinzierl ihm gegenüber den taktischen Kniff erklärte.

Ricardo Pepi war erneut ein großes Thema - diesmal aber unfreiwillig

Ein Thema war vor der Partie mal wieder der US-Amerikaner Ricardo Pepi - diesmal unfreiwillig. Bekanntlich war ein Fake-Zitat des Stürmers in den sozialen Medien aufgetaucht. Dass der FCA sich aber dazu genötigt sah, dieses eigentlich relativ offenkundige Fake-Zitat zu dementieren, lässt nach Ansicht unserer Redakteure tief blicken. Letztlich geht es in der aktuellen Folge auch um die Rolle der sportlichen Führung. Eine Ablösung von Trainer Markus Weinzierl ist laut Auskunft von Manager Stefan Reuter kein Thema. Welchen Anteil Weinzierl und Reuter an der aktuellen sportlichen Misere haben, ist ein großes Thema in der "Viererkette". (eisl)

Hier finden Sie die Playlist zum FCA-Podcast "Viererkette".

Unsere Sportreporter reisen mit dem FC Augsburg quer durch die Republik, notfalls auch Europa und die ganze Welt, um über das Geschehen erzählen zu können. Im FCA-Podcast "Viererkette“ sprechen sie darüber. Eine neue Folge erscheint nach Spieltagen immer montags bis 18 Uhr.

