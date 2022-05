Neue Folge "Viererkette": Hat der FCA trotz der Köln-Pleite bald doppelt zu feiern?

Das Köln-Spiel gerät zur Frusteinheit. Dennoch: In unserem Podcast begrüßen wir einen Stargast und sagen, warum es vielleicht bald doppelt Grund zur Freude gibt.

Das hatte man sich beim FC Augsburg ganz anders vorgestellt: Im Heimspiel gegen den 1. FC Köln sollte eigentlich der definitive Klassenerhalt eingetütet werden. Statt einer Party mit den Fans gab es reichlich Frust: Mit 1:4 ging das Team gegen die Geißbock-Elf unter. In unserem FCA-Podcast "Viererkette" hat diesmal dennoch einer Grund zu feiern: Zu Gast ist diesmal Gregor Peter Schmitz, ehemaliger Chefredakteur der Augsburger Allgemeinen und bekennender 1.FC-Köln-Fan.

Zusammen mit unseren Redakteuren Johannes Graf, Robert Götz und Florian Eisele spricht er darüber, wie er das Spiel erlebt hat – und warum die Saison des Effzeh in dieser Saison in eine gänzlich andere Richtung geht, als von der Sportredaktion zu Beginn der Spielzeit vorausgesagt wurde. Zudem darf unser Gast den aktuellen Titel für die Rubrik "Wenn dieses Spiel ein Song wäre" befüllen.

Außerdem geht es darum, warum die Pleite gegen Köln leider nur allzu gut in eine Saison passt, die von ständigen Rückschlägen gekennzeichnet ist – und darum, warum der FCA vor allem in Hinblick auf die kommende Spielzeit dringend eine kritische Bestandsaufnahme braucht.

Der FCA könnte bald zweimal Grund zum Feiern haben

Dennoch scheint es angesichts von sechs Punkten Vorsprung zwei Spieltage vor Schluss illusorisch, dass der FCA in dieser Saison nochmals ernsthaft in Bedrängnis kommen könnte. Idealerweise kann der FC Augsburg dann sehr zeitnah nicht nur den Klassenerhalt in der Bundesliga, sondern bald auch einen Titel feiern: Die A-Jugend steht nach dem Gewinn ihrer Staffel im Halbfinale um die deutsche Meisterschaft. Zum bislang einzigen Mal holte der FCA im Jahr 1993 den Titel. Die aktuelle Generation lässt hoffen, dass bald wieder mehr Spieler aus der eigenen Jugend in der Bundesliga-Truppe stehen.

Warum der FCA beim Gegner-Scouting offenbar etwas verpennt hat, wie unser Gast Gregor Peter Schmitz die Lage analysiert, und warum die Augsburger Fans positiv auf sich aufmerksam gemacht haben – all das gibt es in der aktuellen Folge der "Viererkette" zu erfahren. Viel Spaß beim Hören!

Hier finden Sie die Playlist zum FCA-Podcast "Viererkette".

Unsere Sportreporter reisen mit dem FC Augsburg quer durch die Republik, notfalls auch Europa und die ganze Welt, um über das Geschehen erzählen zu können. Im FCA-Podcast "Viererkette“ sprechen sie darüber. Eine neue Folge erscheint nach Spieltagen immer montags bis 18 Uhr.