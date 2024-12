Turban-Tietz trifft - FCA erkämpft Punkt in Frankfurt

Bis Samstag hatte der FC Augsburg auf eine erfolgreiche Woche zurückgeblickt. Gegen den VfL Bochum hatte der Klub in der Fußball-Bundesliga einen Pflichtsieg (1:0) geholt, gegen den Zweitligisten Karlsruher SC (7:6 nach Elfmeterschießen) hatte er sich nach längerer Zeit mal wieder ins Viertelfinale des DFB-Pokals gekämpft. Zum Abschluss der Englischen Woche konnte die Mannschaft von Trainer Jess Thorup nun noch seine bislang äußerst schwache Auswärtsbilanz aufhübschen. 14 seiner 15 Punkte hatte der FCA in der laufenden Runde zu Hause geholt, in der Fremde war lediglich ein 1:1 beim VfL Wolfsburg gelungen.

An der schwachen Ausbeute auf fremden Plätzen änderte sich in Frankfurt zumindest teilweise etwas. Der FCA erkämpfte sich beim 2:2 (0:0) einen Punkt nach zwischenzeitlicher Führung. In der ersten Hälfte boten die Teams wenig Erbauliches, im zweiten Durchgang sollte sich dies grundlegend ändern. Alle vier Treffer fielen innerhalb von 20 Minuten. Das nächste Spiel bestreitet der FCA zu Hause gegen Bayer Leverkusen (Samstag, 15.30 Uhr/Sky).

Alexis Claude-Maurice sitzt auf der Ersatzbank

Thorup veränderte seine Srartelf auf zwei Positionen. Für Pokalheld Finn Dahmen rückte wie angekündigt Bundesliga-Stammtorhüter Nediljko Labrovic ins Tor. Dahmen hatte sich überdies an der Schulter verletzt und saß nicht einmal auf der Bank. Dort saß Alexis Claude-Maurice. Der Franzose war nach dem Pokalerfolg beim Karlsruher SC angeschlagen und hatte kaum trainiert. Ihn ersetzte im Mittelfeld Elvis Rexhbecaj, während im Angriff erneut die Doppelspitze mit Samuel Essende und Phillip Tietz für Torgefahr sorgen wollte.

In den ersten Minuten jedoch machten die Frankfurter sogleich deutlich, warum sie in der Bundesliga bislang zu den Spitzenteams zählen. 18 Sekunden waren gespielt, als Keven Schlotterbeck Torjäger Omar Marmoush nur mit einem Foul stoppen konnte und sogleich die Gelbe Karte sah. Nach dem folgenden Freistoß verpasste Ansgar Knauff nur knapp die Führung (1.). Wenig später gab Marmoush einen ersten Torschuss ab, der sein Ziel aber weit verfehlte (3.). Wie der FCA offensiv agieren wollte, zeigte er in Person von Essende. Nach einem langen Pass klärte Eintracht-Torhüter Kevin Trapp in letzter Sekunde mit dem Fuß (9.).

Phillip Tietz und Rasmus Kristensen nach Zusammenprall mit Kopfverletzungen

Etliche verletzungsbedingte Unterbrechungen prägten in der ersten Hälfte das Geschehen. Nach einer unglücklichen Aktion in der Luft flog Hugo Ekitiké über Fares Chaibi und blieb liegen (12.), später musste Augsburgs Frank Onyeka behandelt werden (25.). Heftig krachten Tietz und Frankfurts Abwehrspieler Rasmus Kristensen mit den Köpfen zusammen (27.). Minutenlang mussten ihre Platzwunden auf dem Platz versorgt werden, fortan zierte beide ein blau-weißer Kopfverband. Letztlich sollten sechs Minuten nachgespielt werden in der ersten Hälfte.

Entsprechend zerfahren und wenig ansehnlich verlief die Partie. Augsburg konzentrierte sich aufs Verteidigen, Frankfurt suchte nach Mitteln, den kompakten Block zu zerteilen. Nur sporadisch ergaben sich aus dieser Gemengelage Torchancen. Essende jagte den Ball nach Tietz-Vorlage übers Gebälk (18.), Knauff tat es ihm am anderen Ende des Spielfelds gleich (23.). Gegen Ende der ersten Hälfte verhinderte FCA-Torwart Labrovic mit einer Glanztat die Frankfurter Führung durch den agilen Knauff (45.+1). Glück hatten die Gastgeber unmittelbar vor der Pause. Niels Nkounkou hatte wegen Reklamierens Gelb gesehen, das Stempeln gegen FCA-Spieler Marius Wolf hätte Gelb-Rot bedeuten können. Frankfurts Trainer Dino Toppmöller reagierte zur Pause: Nkounkou blieb in der Kabine und Nathaniel Bown kam in die Partie.

Muntere Partie nach der Halbzeitpause zwischen Augsburg und Frankfurt

Nach Wiederanpfiff intensivierte Frankfurt seine offensiven Bemühungen. Zunächst blockten die Augsburger noch Schüsse von Chaibi (47.) und Knauf (52.), dann jedoch verweigerte Koudossou das Kopfballduell mit Knauff, der so für Ekitiké auflegen konnte. Aus kurzer Distanz traf der Stürmer zum 1:0 für die Eintracht (55.). Augsburg schlug jedoch nur Minuten später zurück. Rexhbecaj bediente Tietz, der mit etwas Glück Trapp tunnelte und das 1:1 erzwang (61.). Die Frankfurter, die in den vergangenen Wochen unzählige Spiele absolvierten, wirkten in dieser Phase verwundbar. Und dies nutzte der plötzlich mutige FCA zur Führung. Der eingewechselte Arne Maier schoss, Trapp patzte und Essende staubte zum 2:1 ab (71.).

Die bis dahin offensivarme Begegnung wog nun hin und her. Denn lange hatte die Führung keinen Bestand. Can Uzun umkurvte Wolf und der von Tietz abgefälschte Schuss schlug neben Labrovic zum 2:2 ein (74.). Das Ende bildete ein weiterer Zusammenprall zwischen Oscar Hojlund (Frankfurt) und Kristijan Jakic (Augsburg). Auhc die beiden beendeten die Partie mit blau-weißem Turban. Nach der finalen Parade von Labrovic stand der Auswärtspunkt der Augsburger fest (90.+2).

FC Augsburg Labrovic - Matsima, Gouweleeuw, Schlotterbeck - Wolf (79. Bauer), Jakic, Onyeka, Rexhbecaj (66. Maier), Koudossou (66. Gumny) - Tietz (79. Vargas), Essende

Tore 1:0 Ekitiké (55.), 1:1 Tietz (61.), 1:2 Essende (71.), 2:2 Can Uzun (74.) Schiedsrichter Dankert (Rostock) Zuschauer 57.000